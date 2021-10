Suchopárek: Kluci jsou na dobré cestě. Další zasloužená výhra, ale...

Čtyři zápasy, dvanáct bodů. Takhle jste si to představoval?

„Spíš jsem si to přál. Každý trenér si přeje, aby jeho tým vyhrál všechna utkání. V prvním zápase se Slovinskem jsme to zvládli se štěstím a zvítězili po gólu z předposlední minuty. V dalších utkáních jsme už měli víc ze hry a vyhrávali jsme zaslouženě. Ale...“

Ale?

„Jsou to jen první čtyři zápasy, teď máme před sebou klíčová utkání v Anglii a Slovinsku, která ještě nerozhodnou, ale napoví o dalším vývoji. Věřím, že jsme schopní to zvládnout, i když nás čekají nejtěžší soupeři.“

Ještě k výhře nad Kosovem: jste rád za dva góly útočníků, kteří se v předchozím průběhu kvalifikace tolik neprosazovali?

„Hrajeme jen na jednoho útočníka, o to je to pro ně těžší. Daniel Fila má díky teči proti Kosovu dva góly, stejně jako Adam Gabriel, což jsou naši dva nejlepší střelci. Do gólových situací se dostáváme nejen přes útočníky, ale i přes středové hráče. Ještě očekávám trochu víc střelby ze střední vzdálenosti, která nám trochu chybí. Věřím, že to v dalších zápasech zlepšíme. Myslím, že už i proti Kosovu se ukázalo několik momentů, které se snažíme hráčům vštípit na tréninku.“

Takže v novém týmu vidíte progres?

„Vidím progres v celkovém herním projevu. Je vidět i posun v sebevědomí, což je základ k tomu, abyste se dostali na špičkovou úroveň. Kluci pravidelně nastupují v klubech, mají správné návyky a přicházejí do reprezentace velmi dobře připravení. Proti Kosovu šlapali od první do poslední minuty a zvládli udržet tempo po celé utkání, což je velký přínos. Jsou na dobré cestě, aby se prosadili nejen v jednadvacítce, ale i ve velkém fotbale.“

Kdy se začnete chystat na Anglii a Slovinsko?

„Od začátku kvalifikace máme jasný plán a vždycky se připravujeme nejen na nejbližší zápasy, ale rovnou i na nejtěžší soupeře. Doufáme, že to neskončí jen v téhle kvalifikační skupině, ale třeba na mistrovství Evropy. Tam směřují všechny naše úvahy, představy i práce v tréninku. Snažíme se, aby se mužstvo zlepšovalo. Bez pracovitosti hráčů se tým posouvat nebude, ale musím říct, že v průběhu obou dosavadních srazů spolupráce přinášela ovoce. Hráči jsou schopní, pracovití a komunikují. Pořád jsme ovšem na začátku cesty – a přejeme si, aby byla co nejdelší.“

