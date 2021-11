Červ po krachu Lvíčat: Angličané nejsou bohové, nesedl nám začátek

Conor Gallagher centruje do vápna během zápasu s českou reprezentací do 21 let • Reuters

Lukáš Červ v zápase proti Anglii za českou reprezentaci do 21 let • Reuters

Lukáš Červ (8) v zápase proti Anglii za českou reprezentaci do 21 let • Reuters

Jaké pro vás bylo jít z lavičky na plac ve chvíli, kdy se zdálo, že má soupeř výhru v kapse?

„Já tam šel s tím, že to zkusíme změnit. Že kluky hecnu a začneme se trochu víc organizovat. Zkusili jsme soupeře víc napadat a jít do ještě většího rizika, presovat Angličany už od gólmana. Začalo se nám to dařit a dali jsme z toho gól. Bohužel jsme nepřidali druhý nebo třetí, což je škoda.“

Co vám běželo ve čtvrtek večer po zápase hlavou?

„Porážka mě mrzela, plán nám totálně nevyšel. Bylo to vidět už ve třicáté minutě za stavu 0:3. Když v Anglii takhle rychle dostanete tři góly, nemůžete pomýšlet na body. Nesesypali jsme se z toho a zvedli jsme se, ale stejně jsme doplatili na ten začátek. Když hrajete proti Anglii, musíte se co nejdéle snažit udržet nulu, což se nám nepovedlo. Od toho se pak odvíjel zbytek zápasu.“

Čím to, že se vám začátek tak fatálně nepovedl?

„Hráli jsme pomalu, báli jsme se a vymýšleli pitomosti. Nedodržovali jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Angličané od začátku hráli hodně na riziko, napadali naši rozehrávku. Mohli jsme si pomoct nějakým nákopem, jenže jsme se snažili uhrát to po zemi, což bylo pro Anglii naprosto ideální.“

Bylo na Angličanech vidět, že jsou ostřílení z těžkých zápasů v Premier League?

„Minimálně v prvním poločase rozhodně. Jsou klidní, i když mají jednoho protihráče na zádech a druhého před sebou. Vůbec si z toho nedělají těžkou hlavu. Nejsou to bohové, ale je vidět, že mají zkušenosti z velkých zápasů.“

Našlo by se něco pozitivního, co si můžete odnést do dalších zápasů? Třeba do odvety s Anglií, která vás čeká zkraje června doma.

„Napadá mě druhá půle, v které jsme se soupeři vyrovnali. Když Angličané začnou presovat, jsou extrémně rychlí. Já taky měl pár ztrát, které naštěstí nepotrestali. A škoda našich šancí: kdybychom ty situace lépe vyřešili…“

Je pro vás dobře, že už v úterý vás čeká další zápas ve Slovinsku? Můžete rychle zapomenout.

„Už v Anglii nám trenér říkal, že za čtyři dny hrajeme znovu. Bude to pro nás skoro nejdůležitější utkání, ale pak máme ještě další čtyři. Nemůžeme si z toho dělat těžkou hlavu, Anglie je za námi. Taky se koukneme na video, abychom neopakovali chyby z Burnley. Doufám, že na Slovinsko vlétneme a něco tam uhrajeme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Vitík (vl.), 11. Gordon, 30. Balogun Hosté: 40. Karabec Sestavy Domácí: Bursik – Aarons, Guehi (C), Harwood-Bellis, Thomas – Skipp, Ramsey, Gallagher (89. Cresswell) – Gordon, Balogun (77. Gibbs-White), Palmer (73. Gomes) Hosté: Kovář – Gabriel, Vitík (88. Hranáč), Knapík, Fukala (46. Jurásek) – Kaloč (C), Žambůrek – Karabec (73. Kohút), Čvančara (34. Červ), Šulc – Sejk (72. Koubek) Karty Domácí: Aarons Hosté: Kaloč, Gabriel, Koubek Rozhodčí Fabbri – Tegoni, Bresmes (ITA) Stadion Turf Moor, Burnley (ENG)