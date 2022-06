Čarostřelec Čvančara před Anglií: A teď už bez chyb. Chci porazit každého

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu v kvalifikačním duelu proti Albánii • Česká fotbalová reprezentace

Reprezentanti do 21 let se podepsali fanouškům • Josef Vyšata/FAČR

Je to hořká vzpomínka?

„Tenkrát to bylo spíš o nás než o soupeři. My neukázali nic a Angličanům jsme to ulehčili. Využili svých předností a vyhráli. Bylo cenné si to zažít, i když pachuť z porážky zůstala až do zápasu ve Slovinsku.“

Důležitou remízu 1:1 jste v Koperu vystřelil vy.

„Přišlo nešťastné vyloučení a pak jsme to ubojovali jako tým. V deseti jsme zapresovali a dotlačili jsme to ke gólu, už ani nevím, z čeho to bylo. Byl to hezký moment, ale teď mám v hlavě Anglii. Znovu jsme se podívali na to, co jsme minule udělali špatně, abychom chyby neopakovali.“

Červnový sraz je nezvykle roztažený: zápasy s Anglií a Andorrou dělí deset dnů, brzy poté navíc začnou přípravy na novou sezonu. Co vy na to?

„Není se na co vymlouvat, termínovka je známá dlouho dopředu. Hned po sezoně jsem na chvilku vyrazil do Chorvatska a na konci května jsem přepnul na jednadvacítku. Mezi Anglií a Andorrou navíc máme pár dnů volna, což je velké plus.“

Neříkáte si, že by bylo lepší se nejdřív zahřát proti slabší Andoře a až pak jít na Anglii?

„Podle mě je ideální, že nejdřív máme Anglii, bude to důležitější zápas. Byla by škoda jít jako první na Andorru, protože bychom mohli mít v hlavě, že se musíme v uvozovkách šetřit na silnějšího soupeře. Tohle pořadí zápasů je lepší.“

Přiznejte, máte spočítané postupové varianty? Ve vaší skupině i v ostatních, teoreticky můžete hrát i o postupovou pozici nejlepšího týmu z druhých míst.

„Nic nepočítám, u nás ani jinde. Je mi jedno, na koho narazíme. Chci porazit každého – a čím větší zápas, tím líp. Nekalkulujeme. Teď máme před sebou Anglii, kterou jdeme porazit. Máme cíl dostat se na EURO a uděláme pro to maximum.“

