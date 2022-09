Kapitán Kaloč před baráží na větrném Islandu: Věřím nám i na umělce

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu v kvalifikačním duelu proti Albánii • Česká fotbalová reprezentace

Filip Kaloč na tréninku české reprezentace do 21 let • repre.fotbal.cz

Co čekáte od prvního dílu baráže?

„Nic lehkého. Ale zároveň by to nemělo být něco, co bychom neměli zvládnout. Věřím nám. Island bude houževnatý soupeř, běhavý a soubojový. Hraje v rozestavení 3–5–2, které má dlouhodobě zažité, hraje takhle celou kvalifikaci.“

Co ještě víte o mladých Islanďanech?

„Mají i fotbalovou kvalitu, protože ze skupiny postoupili z druhého místa a nechali za sebou Řecko. Nabrali sebevědomí, budou si věřit. Kvalitu určitě mají, ale my máme na to přes ně postoupit.“

V Reykjavíku vás čeká utkání na umělce, na které jste trénovali už doma. Pomohlo vám to?

„Před odletem na Island jsme na umělce měli tři tréninky a mohli jsme si zvyknout. Takže až takový problém to pro nás nebude. Pro Islanďany bude umělka výhodou, ale nemyslím, že nějak zásadní.“

Jak jste se sžili s nepříjemným islandským počasím?

„Co jsme přijeli, tak tady jen prší. Už před odletem z Česka nám říkali, že na Islandu hodně fouká a že kvůli tomu možná poletíme déle. Zdejší podnebí je trochu anglické, poprvé jsme si ho víc osahali až na předzápasovém tréninku.“

Před třemi lety jste si zahrál na EURO s devatenáctkou. Láká vás další šampionát?

„Jasně, je to výzva. Z kluků, co jsme tady, nás na EURO devatenáctek pár bylo, ale pak jsme neprošli ze skupiny. Cíl je jasný: chtěli bychom postoupit stejně jako minulá jednadvacítka. Věřím, že je to v našich silách.“

Je dobře, že začínáte venku? Pokud v Reykjavíku uhrajete nadějný výsledek, v úterý byste v Českých Budějovicích mohli Island dorazit.

„Nevím, jestli je přímo výhoda, že první zápas hrajeme venku, ale chtěli bychom si přivézt co nejlepší výsledek. Byl by to dobrý základ pro to, abychom to mohli doma před našimi fanoušky dohrát.“