Suchopárek o losu: Jsme outsider. Ale kdy jindy Anglii porazit než na EURO

Lukáš Červ a česká euforie v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Oslavy postupu českých fotbalistů do 21 let na EURO 2023 • FAČR/Martin Gregor

Hrdina Matěj Kovář a jeho úsměv v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Promluva Jana Suchopárka v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Jaké převládají dojmy?

„Skupina je zajímavá tím, že máme znovu Anglii a obhájce titulu Němce. Oba jsou favorité skupiny a celého šampionátu. Dá se říct, že jsme společně s Izraelem outsidery. Ale věřím, že se dokážeme porvat o jedno z postupujících míst.“

Na jednu stranu se to dá vzít tak, že už Anglii znáte a víte, kudy na ní, ne?

„Je to naše stará známá… Nicméně byli v obou kvalifikačních utkáních lepším týmem. My jsme měli jen pár pasáží, kdy jsme jim byli rovnocenným soupeřem. Věřím, že jim budeme lepším soupeřem než v kvalifikaci a že jsme schopni takové mužstvo z několika zápasů alespoň jednou porazit. A kdy jindy než na EURO.“

Ovšem sílu mají i Němci. Co o nich víte?

„Z deseti zápasů v kvalifikaci prohráli jeden. Mají obrovskou sílu a skvělé hráče z bundesligy. Poláci je ale třeba porazili, tak věřím, že jsme toho schopni i my.“

Porazit Izrael berete jako povinnost?

„Nejspíš budou mít pár šikovných hráčů z úspěšné devatenáctky, která hrála finále ME do 19 let na Slovensku. Je to technické a vyspělé mužstvo, které postoupilo z baráže až po penaltovém rozstřelu, takže měli také štěstí jako my. Nicméně to bude nepříjemný soupeř.“

Jak bude vypadat příprava na šampionát?

„Využijeme listopadový termín k přípravě, pravděpodobně budeme mít dvě utkání. Potom v březnu si uděláme něco jako generálku. Věřím, že se nám brzy povede doladit přípravná utkání a kvalitně se nachystáme na naše soupeře. Začínáme s Anglií, takže musíme klást důraz hned na první zápas, který může být klíčový.“