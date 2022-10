Složitý los EURO jednadvacítek. Češi jdou na Anglii a Německo

Snadná práce to rozhodně nebude... Čeští fotbalisté do 21 let si na mistrovství Evropy v příštím roce v Gruzii a Rumunsku zopakují souboj s Anglií, s níž se utkali už v kvalifikaci. Dalšími dvěma soupeři svěřenců trenéra Jana Suchopárka ve skupině C budou obhájce titulu Německo a Izrael. Rozhodl o tom dnešní los v Bukurešti. „Lvíčata“ odehrají skupinu v Gruzii.