Z béčka na EURO? Vrchol kariéry, říká Pech. Ze situace ve Slavii není nadšen

Z druhé ligy se bude David Pech (21) odrážet k nominaci na EURO hráčů do 21 let. „Není to jen vrchol sezony, ale kariéry,“ říká talentovaný krajní bek. Ve Slavii má momentálně vytížení jen v béčku, už odehrál tři kompletní zápasy včetně derby se Spartou. Aktuálně bojuje se svými vrstevníky na kempu ve Španělsku o základ v reprezentaci a letenku do Gruzie.

Stal se obětí zpackaného duelu v Teplicích (0:0). Ve 35. minutě vyndal Jindřich Trpišovský mladého obránce Davida Pecha ze hřiště a od té doby mu novou šanci nedal. „Musím makat a čekat. Ale je to složité, hraje se o titul a nejsme na jaře v pohárech,“ uvědomuje si v rozhovoru pro Sport a web iSport.cz svou aktuální pozici v klubu. V reprezentaci ji má lepší.

Přijde vám, že je EURO pořád daleko?

„Už není tak daleko jako při losu. Čas utíká. Ve Španělsku je to poslední herní příprava, během které nás čekají kvalitní soupeři Belgie a Nizozemsko. Je tady teplíčko, parádní podmínky včetně trávníku. Asi přijedeme opálení…Z hotelu na trénink je to pět minut chůze. Některé věci už směřujeme na EURO, třeba rozestavení. Je důležité, abychom tam nejeli na dovolenou, ale udělali nějaký výsledek. Určitě budeme chtít postoupit ze skupiny.“

Bojujete o nominaci nebo máte pocit, že vám neunikne?

„Jistého není nikdy nic. Zvlášť v mojí situaci, kdy teď v áčku nenastupuju. Radši se domlouvám s trenérem, že půjdu za béčko. Byl jsem třikrát, odehrál jsem pokaždé devadesát minut. I trenér Suchopárek mi teď na začátku srazu říkal, že herní vytíženost je nejdůležitější. Výhoda je, že Slavia má béčko ve druhé lize. Ta soutěž je docela kvalitní. Ve třetí lize by to bylo horší. Když jsem se před rokem vracel po zranění a někdo mi řekl, že budu za rok ve Slavii, ani bych tomu nevěřil.“

Koho vnímáte jako konkurenci na váš post?

„Je tam Ceďa (Tomáš Cedidla) ze Zlína, Gába (Adam Gabriel), jako nováček Harazim z Hradce. A ještě je otázka, jestli pojede na EURO David Jurásek. Kdyby ne, teoreticky můžu hrát i zleva.“

Máte na svém kontě jen dva zápasy za „lvíčata“. Cítíte se trošku jako nováček?

„To ani ne. Většinu kluků znám z předešlých mládežnických reprezentací. Bohužel jsem kvůli zranění nestihl start jednadvacítky. Teď už absolvuju třetí nebo čtvrtý sraz za sebou, takže se cítím komfortně.“

Je pro vás fungování mezi stejně starými hráči jednodušší než v partě chlapů slávistického áčka?

„S vrstevníky je to lepší. Máme srandu, stejné zájmy. Tady určitě mluvím víc. (úsměv) V kabině áčka, kde jsou starší a zkušení hráči, je to trošku odlišné. Ve Slavii jsem nový, ale překvapilo mě, jak mě tam přijali.“

Jste nervózní z malé vytíženosti v první lize právě vzhledem k vrcholu sezony s reprezentací?

„Samozřejmě nejsem nadšený, že nejdu ani na lavičku. Ale beru to tak, že přestup do Slavie byl pro mě posun. Konkurence v klubu je obrovská. Posouvá mě i tréninkový proces. Když se nevejdu do sestavy, jdu holt odehrát devadesát minut ve druhé lize. Celý týden jsem normálně v režimu áčka.“

Jaká je druhá liga, kterou jste nikdy nehrál?

„První zápas jsme hráli se sparťanským béčkem (0:2). To bylo něco jiného, protože i soupeř měl dost hráčů z áčka. S Třincem (3:1) to potom bylo hodně bojovné, soubojové. Na Dukle (1:4) se nám to naposledy nepovedlo. Nebylo to dobrý. I trenér říkal, že to byl od nás hodně špatný zápas. Je výhoda, že jsem chytil všechny zápasy v Praze. A příště máme doma Opavu. Zatím to vychází dobře. (úsměv) Ale kvůli hernímu vytížení bych jel i do Třince.“

Co si představíte, když se řekne Gruzie?

„Už jsem si trošku hledal, co a jak. Je to bývalé Rusko, skoro už Asie. Koukal jsem na Batumi, kde hrajeme a přijde mi to jako krásné město u moře. Myslím, že tam budou dobré podmínky. Podle mě je to paradoxně daleko lepší varianta než hlavní město Tbilisi.“