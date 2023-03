Kouč o „Lvíčatech“ v áčku: Jurásek a sebevědomí, sinusoida s Čvančarou

Bravo, hoši! Páteční výkon Davida Juráska a Tomáše Čvančary v evropské kvalifikaci proti Polsku (3:1) rezonoval až ve Španělsku na pobřeží Středozemního moře, kde se chystá na červnové EURO česká reprezentace U21. Věkově oba spadají i do týmu Jana Suchopárka. „Oba se zapsali do historických tabulek. Je to nádhera,“ chválil je trenér, jehož soubor čeká v pondělí v Pinataru ostrý zápasový test s Nizozemskem. Hraje se od 14 hodin.