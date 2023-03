Děkovačka v Edenu první a poslední, smál se Krejčí. Co říkal na Juráska?

Opět byl zasunut na pozici levého stopera v „tříkusovém“ obranném schématu, ale ani to Ladislavu Krejčímu nenadělalo problém v tom, že by nebyl vidět. Stačilo pár sekund a kapitán Sparty otevřel proti Polsku (3:1) skóre přesnou hlavičkou po Coufalově autu.

Byl to váš nejrychlejší gól v životě?

„Myslím si, že určitě. A asi se to bude těžko překonávat.“ (úsměv)

To platí, co se týče atmosféry a kvality soupeře celkově, že?

„Emoce byly šílené, gól si ani nepamatuju. Bylo to něco neuvěřitelného, určitě na to nikdy nezapomenu.“

Jak se to seběhne, že se po pár vteřinách duelu ocitne levý stoper na pravé tyči soupeře?

„Mám takové návyky ze středního záložníka. Zkontroloval jsem si situaci, viděl jsem, že Holy (Holeš) s Brábou (Brabcem) jsou s Lewandowským jeden na jednoho, na mě nikdo nezbyl, tak jsem si řekl: Proč ne?“

Takže nic nacvičeného?

„Řekli jsme si, že se takhle u dlouhých autů občas postavíme. Ale že bychom to plánovali takhle na začátek zápasu? To asi ne, spíš nějaká intuice.“

Vyplaval jste úplně sám, možná vás to překvapilo...

„Víte, jak to je... To bych vám mohl říct u každého gólu, že mě to překvapilo. Já su prostě rád, že jsem tam byl a že v těchto situacích pomáhám týmu.“

Osobně to berete i jako odměnu po dlouhé marodce?

„Beru to jako součást dlouhodobé cesty a práce, kterou ve Spartě čtyři roky dělám. Není to jen o mně. Sklízíme to na klubové úrovni. A na té reprezentační je vidět, že do toho teď všichni dávají všechno. Su rád.“

Co spolupráce se slávistou Davidem Juráskem? Klapala?

„Sice je to slávista, ale známe se už ze Zbrojovky. Trávíme spolu občas čas v Brně, známe se z dřívějška. Spolupracovalo se mi s ním skvěle, musím říct, že jsme komunikovali úplně bez problémů. Klobouk dolů před ním, co předvedl v prvním startu. Skvělý výkon.“

Vnímáte jeho progres?

„Jednoznačně.“

A co vaše přenesená sparťanská pohoda?

„Určitě su rád, že naše forma pomohla reprezentaci, ale k tomu pomohl každý hráč. My jsme byli akorát v koncovce, dobře se to sešlo.“

Zlomili jste tedy Poláky hned na startu?

„Když dostanete na venkovním hřišti takhle rychle dva góly, nebude se vám hrát úplně nejlíp... Splnili jsme úkol – že do toho vlítneme na sto procent a nedáme jim ani metr. Góly jsme to potvrdili.“

Jde o hodně důležitý vstup do kvalifikace, viďte?

„Strašně moc, všichni jsme si vědomi, že Polsko bude ve skupině nejsilnější soupeř. A jelikož to byl první zápas, věřím, že nás to nakopne a namotivuje.“

Vy jste tam pak měl ještě jednu situaci, kdy jste skluzem možná zabránil gólu Lewandowskému. Nebylo to ještě hezčí než vaše branka?

„Na poslední chvíli jsem to stihl, cítil jsem se v zápase fakt dobře. Bylo to fajn.“

Paradoxně v nepopulárním Edenu...

„Poprvé v životě jsem tady dělal děkovačku, a myslím si, že naposledy... Bylo to zajímavé... (smích) Doufám, že do titulku nenapíšete, že sparťané rozhodli... (opět smích) Protože opravdu odvedl skvělou práci celý tým, my jsme akorát byli v tom finále.“