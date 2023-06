Lvíčata bez jedničky, Kovář vzdává EURO. Proč a kdo by ho mohl nahradit?

Když mohl, chytal. V týmu „lvíčat“ byl Sparťan Matěj Kovář gólmanem číslo jedna, v této roli měl jet i na evropský šampionát. Jenže na poslední chvíli se rozhodl, že dá přednost doléčení zdravotního problému s nohou.

Pro trenéra Jana Suchopárka je to značná komplikace, musí narychlo přeskládat hierarchii na důležité pozici. První volbou na Kovářovo místo je Vítězslav Jaroš (21), jenže ten hraje pouze čtvrtou anglickou nejvyšší soutěž. Tedy „hraje“. Za Stockport County FC naposledy nastoupil 22. října loňského roku. Pak se zranil a po uzdravení proseděl celé jaro na lavičce. Přednost měl čtyřiatřicetiletý Ben Hinchliffe.

Také v národním týmu byl dvojka, těsně před vrcholem cyklu se však nejspíš posune do základu. Druhou variantou je teenager Antonín Kinský (19), jenž ve druhé lize pomohl Vyškovu do baráže proti Zlínu. Od léta by měl změnit dres, Slavia ho podle všeho pošle na hostování do Pardubic. Kdo bude povolán jako třetí? Údajně se rozhoduje mezi Vladimírem Neumanem z Karviné a Adamem Stejskalem z rakouského Lieferingu. Z tohoto kvarteta měl pouze Kinský v klubu plnohodnotné zápasové vytížení. Třiadvacetiletého Neumana v posledních pěti zápasech F:NL nahradil v bráně Jiří Ciupa a brněnský odchovanec Stejskal nezapsal v ročníku za partnerský celek Salcburku ani jeden start! O to víc bolí Kovářova absence.

Další otazníky před nominací? Zdravotní stav útočníka Christopha Kabonga z Podbrezové, možného tajného trumfu, či (ne)povolání kreativního Michala Ševčíka, jenž přestupuje z Brna do Sparty. „Nemá topovou formu. Může být na hraně, stejně jako asi pět dalších hráčů,“ uvedl Suchopárek pro Sport. Dnes před polednem bude jasno.

Hráčům Pardubic a Zlína skončila ligová sezona teprve v neděli večer. Den poté se Hranáč a spol. dozví, zda vyrazí na šampionát své věkové kategorie. Zatímco jejich spoluhráči zveřejňují na sociálních sítích fotky z dovolené u moře, oni budou mít na oddech sotva týden. I to patří k turnaji, na němž čeká mladé Čechy atraktivní a těžká skupina s Německem, Anglií a Izraelem.

Překvapením ve výběru by mohl být devatenáctiletý útočník Christophe Kabongo, jenž na hostování ve slovenské lize (z belgického druholigového Lommelu) nastřílel pět branek v osmi ligových utkáních. „Sledoval jsem jeho zápasy a konzultoval jeho jméno i s Alešem Křečkem, trenérem dvacítky,“ uvedl Suchopárek.

Kdyby byl Kabongo fit, do výběru by se prý jistě vešel. I když za „lvíčata“ neodehrál jediný zápas. „Takových hráčů je v širším kádru víc,“ upozornil kouč, jenž cítí, že by syn konžského otce a české matky přinesl týmu jinou ingredienci. Jenže odchovanec pražského Meteoru, jenž v mládeži prošel Spartou i Slavií, si zlomil navikulární kost. „Mám po sezoně,“ oznámil po úrazu, kvůli kterému vynechal poslední dvě ligová kola. Ve hře byla operace.

Jenže věci se nakonec můžou mít jinak. Podle trenéra není zranění zas tak vážné. „Nemyslím, že by mělo ohrozit jeho případnou účast na EURO,“ sdělil Sportu před pár dny. Pokud se nalezne přijatelné řešení pro všechny strany, Kabongo se zkusí doléčit a kouč ho do kádru zařadí. Myšlenka s povoláním rychlostně a technicky vybaveného snajpra je pro Suchopárka lákavá. „Dává góly, má výborný výběr místa, dobrý pohyb a je typologicky trošku jiní než naši útočníci,“ uvedl ke svěřenci Romana Skuhravého, jenž pomohl Podbrezové ke skvělému čtvrtému místu a účasti v předkole Konferenční ligy. Slovenský klub se chystá uplatit na jeho služby opci.

Reprezentace se sejde k závěrečné přípravě příští pondělí v Praze.

Dobré zprávy? Vitík může jet

(koš) – Je jisté, že v nominaci pro finální soustředění před EURO nebude kromě Matěje Kováře další opora mistrovské Sparty. Útočník Tomáš Čvančara nedohrál sezonu kvůli svalovému zranění a těžko se dá včas dohromady.

Dobrou zprávou naopak je, že „lvíčatům“ budou k dispozici stoper Martin Vitík (Sparta) a záložník Matěj Jurásek (Slavia), kteří se tentokrát nevešli do seniorského áčka. Na rozdíl od levého obránce Davida Juráska. Nejisté je podle zdrojů Sportu povolání útočníka Daniela Fily, jenž se po zranění na jaře rozehrál v Teplicích. Je možné, že místo něj pojede rychlonohý Matěj Koubek z Hradce Králové, který by údajně lépe snesl roli náhradníka. Kouč Jan Suchopárek měl ještě o víkendu nad čím přemýšlet.

Možná nominace podle Sportu

brankáři

Vítězslav Jaroš (Stockport/Anglie), Antonín Kinský (Vyškov), Vladimír Neuman (Karviná)

obránci

Adam Gabriel (Hradec Králové), Martin Cedidla (Zlín), Martin Vitík (Sparta), Robin Hranáč, Tomáš Vlček (oba Pardubice), David Pech (Slavia), Karel Pojezný (Baník)

záložníci

Lukáš Červ (Liberec), Filip Kaloč (Baník), Jan Žambůrek (Viborg/Dánsko), Adam Karabec, Kryštof Daněk (oba Sparta), Matěj Jurásek (Slavia), Pavel Šulc (Jablonec), Matěj Ryneš (Hradec Králové), Marek Icha (Pardubice)

útočníci

Vasil Kušej (Ml. Boleslav), Václav Sejk (Jablonec), Matěj Koubek (Hradec Králové), Christophe Kabongo (Podbrezová/Slovensko)