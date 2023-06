Červ o nominaci: Jsme postavení na defenzivě. Do Gruzie přiletí celá rodina

Dokázal jste si po sezoně vůbec odpočinout?

„Po posledním zápase jsme měli sedm dnů volno. Kondičák už nám posílal plán. Je v něm sedm běžeckých tréninků, abychom se trošku rozběhali. Pak náš čeká pět dní přípravy v Benici a pak letíme. Na takovou velkou akci člověk síly vždycky najde.“

Stihl jste dovolenou u moře?

„Nestihl. Máme malého pejska, takže jsme zůstali v Česku. Jedeme akorát na Lipno.“

Jak vnímáte EURO?

„Je to pro mě jeden z vrcholů dosavadní kariéry. Pokud tam někdo nejede, věřím, že je to ze zdravotních důvodů. Pro každého, kdo má možnost si na takovém turnaji zahrát, je to velký zážitek. Už to, že jsme se tam dostali, je úspěch. Doufám, že další uděláme na šampionátu.“

Co jste si nastudoval o Gruzii?

„Koukali jsme s rodinou, jak to tam vypadá. Jedou se na mě všichni podívat, tak jsme hledali, kde můžou bydlet a podobně. Je to hodně daleko, už trošku Asie. (úsměv) Věřím, že je Gruzie hezká země, ale my hráči toho moc neuvidíme. Jedeme hrát fotbal.“

Dva zápasy absolvujete u moře Batumi, což je nejlepší místo šampionátu. Bude se tam hrát i finále. Jste zvědavý, jak to tam bude vypadat?

„Asi je to nejvíc evropské město. V Kutaisi, kde hrajeme třetí zápas, je to starší, víc přírodní. Spíš tam poznáte gruzínskou kulturu. Rodina letí přímo do Kutaisi, kam jsou mnohem levnější letenky. Potom se všichni přesunou do Batumi, kde budou týden, a na třetí utkání zase pojedou do Kutaisi.“

Jaký tým představí na turnaji Česko?

„Jsme zkušenější než na začátku. Známe se, jádro odjezdilo celou kvalifikaci. Máme styl postavený na defenzivě, nikdo nemůže nic vypustit. I do ofenzivy máme individuality. Vpředu je Sejk, jsou tam Kara (Adam Karabec) s Dáňou (Kryštofem Daňkem). Ti hráči jsou schopní rozhodnout zápas, individuálně se prosadit. Ale určitě to není na úrovni, jako jsou třeba Angličané, se kterými hrajeme hned první zápas. Musíme to odmakat a ukázat, že i my jsme nějací hráči.“

Anglii dobře znáte z kvalifikace. Jaká je?

„Je to opravdu gigant. Každý hráč hraje Premier League nebo Championship. Jsou opravdu výborní. Myslím, že Anglie je nejlepší tým našeho ročníku.“