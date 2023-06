Kovář nechybí v nominaci pro EURO, ale... Má zdravotní problémy

Když mohl, chytal. V týmu „lvíčat“ byl sparťan Matěj Kovář gólmanem číslo jedna, v této roli má jet i na evropský šampionát. Jenže jeho nominaci může zkomplikovat doléčení zdravotního problému s nohou.

Pro trenéra Jana Suchopárka by to byla značná komplikace, musel by narychlo přeskládat hierarchii na důležité pozici. První volbou na Kovářovo místo je Vítězslav Jaroš (21), jenže ten hraje pouze čtvrtou anglickou nejvyšší soutěž. Tedy „hraje“. Za Stockport County FC naposledy nastoupil 22. října loňského roku. Pak se zranil a po uzdravení proseděl celé jaro na lavičce. Přednost měl čtyřiatřicetiletý Ben Hinchliffe.

Také v národním týmu byl dvojka, těsně před vrcholem cyklu by se však nejspíš posunul do základu. Druhou variantou je teenager Antonín Kinský (19), jenž ve druhé lize pomohl Vyškovu do baráže proti Zlínu. Od léta by měl změnit dres, Slavia ho podle všeho pošle na hostování do Pardubic.

Kdo by byl v případě Kovářovy absence povolán jako třetí? Údajně se rozhoduje mezi Vladimírem Neumanem z Karviné a Adamem Stejskalem z rakouského Lieferingu. Z tohoto kvarteta měl pouze Kinský v klubu plnohodnotné zápasové vytížení. Třiadvacetiletého Neumana v posledních pěti zápasech F:NL nahradil v bráně Jiří Ciupa a brněnský odchovanec Stejskal nezapsal v ročníku za partnerský celek Salcburku ani jeden start! O to víc by bolela Kovářova absence.

Překvapením ve výběru mohl být devatenáctiletý útočník Christophe Kabongo, jenž na hostování ve slovenské lize (z belgického druholigového Lommelu) nastřílel pět branek v osmi ligových utkáních. „Sledoval jsem jeho zápasy a konzultoval jeho jméno i s Alešem Křečkem, trenérem dvacítky,“ uvedl Suchopárek.

Kdyby byl Kabongo fit, do výběru by se prý možná vešel. I když za „lvíčata“ neodehrál jediný zápas. „Takových hráčů je v širším kádru víc,“ upozornil kouč, jenž cítí, že by syn konžského otce a české matky přinesl týmu jinou ingredienci. Jenže odchovanec pražského Meteoru, jenž v mládeži prošel Spartou i Slavií, si zlomil navikulární kost. „Mám po sezoně,“ oznámil po úrazu, kvůli kterému vynechal poslední dvě ligová kola. Ve hře byla operace.

Reprezentace se sejde k závěrečné přípravě příští pondělí v Praze.

Vitík dostal zelenou

V nominaci pro finální soustředění před EURO není opora mistrovské Sparty. Útočník Tomáš Čvančara nedohrál sezonu kvůli svalovému zranění a těžko by se dal včas dohromady.

Dobrou zprávou naopak je, že „lvíčatům“ jsou k dispozici stoper Martin Vitík (Sparta) a záložník Matěj Jurásek (Slavia), kteří se tentokrát nevešli do seniorského áčka. Na rozdíl od levého obránce Davida Juráska.