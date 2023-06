Suchopárek odráží kritiku: Hložek a spol. už tuhle úroveň překročili

Lukáš Červ a česká euforie v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Oslavy postupu českých fotbalistů do 21 let na EURO 2023 • FAČR/Martin Gregor

Hrdina Matěj Kovář a jeho úsměv v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Promluva Jana Suchopárka v šatně po postupu na EURO do 21 let • FAČR/Martin Gregor

Mohl ukázat na Adama Hložka, Davida Zimu, Davida Juráska, proklepnout si aktuální zdravotní stav Tomáše Čvančary…Neudělal to. Jan Suchopárek vybral pro turnaj v Gruzii a v Rumunsku jiných třiadvacet jmen, s nimiž počítá pro EURO U-21 . Největší tuzemské hvězdy této věkové kategorie nechal áčku a klubům, což řada lidí na sociálních sítích kritizovala. „Neznají souvislosti a vidí to jednostranně,“ bránil se kouč reprezentace před pondělním srazem v Benici u Prahy.

Proč nejedou ti úplně nejlepší? Fotbalové Česko to řeší - a kouč je v klidu. Suchopárek ctí týmovou hierarchii, podle něj cesta z áčka zpět mezi „lvíčata“ nevede. Byť přiznává, že mu jména jako Hložek či Zima proběhla hlavou.

„Napadlo mě to,“ potvrdil pro iSport.cz. Jenže hned tyhle myšlenky zapudil. Věděl, že nejde o reálnou variantu. Oba členy seniorského áčka čeká kvalifikace na Faerských ostrovech, stejně jako levého beka Davida Juráska ze Slavie.

Vzít je po zápase „áčku“ a dopravit do Gruzie mu přišlo nevhodné, příliš komplikované a vlastně zbytečné. „Tuhle úroveň už překročili, mají vyšší kvalitu. Podíleli se třeba na výhře v kvalifikaci s Polskem, pro lidi jsou to topoví hráči. Nedivím se, Hložan je dlouhodobě náš nejtalentovanější fotbalista, na kterého všichni v Česku koukají jako na Boha. Ale v Německu to nemá snadné,“ uvedl třiapadesátiletý trenér.

S týmem „lvíčat“ je útočník Bayeru Leverkusen v kontaktu. Kamarádům píše, že musí makat i v Česku a nemyslet si, že když seženou angažmá v zahraničí, mají vyhráno.

Tam je to každodenní boj o místo. Musíš být silný herně i mentálně. Jednou nezahraješ, další dva měsíce sedíš a modlíš se za novou šanci. „Každý by chtěl hrát v cizině. Pro mladé hráče není v současnosti velký cíl hrát za nároďák,“ připustil Suchopárek.

Kouči ve finále přišlo zkrátka jednodušší a logičtější nechat hlavní esa stranou a nenarušovat celistvost mužstva, které prošlo úspěšně dvouletým cyklem. „Nedovedu si představit, že by jeli s námi, když neodehráli ani jeden zápas. Už jsou v širším kádru áčka, jednadvacítka pro ně byla mezistupeň. Třeba Čvanči (Tomáš Čvančara) nebyl u nás takovým lídrem, s výjimkou zápasu ve Slovinsku,“ doplnil s tím, že podobně s nominací nakládají Němci či Angličané, soupeři Česka ve skupině.

Suchopárek prostě cítí, že střety s vrstevníky už nejsou pro Hložka a spol. dostatečně motivující. „V áčku si nesmí dovolit nic odfláknout, protože by dostali od starších přes uši. V jednadvacítce to až takové není,“ srovnal atmosféru v obou elitních výběrech. „Na turnaji to přitom bude právě o maličkostech,“ dodal.

Proto sází na borce, kteří sice nemají takové jméno, ale o to větší zápal a srdce. Když trenér viděl, že se sparťan Čvančara kvůli doznívajícímu zranění neobjevil ve výběru áčka, neuvažoval o jeho povolání ani on.

Neuskuteční se ani Juráskův bleskový přesun z Faerských ostrovů do Batumi, který se nabízel. Byť by start šampionátu stihl a na levé straně nemá kouč moc na výběr. Slávista se naopak vydá z ostrovů v Atlantském oceánu zpátky do Česka a vynechá následnou přípravu v Černé Hoře, aby si na přání klubu po náročné sezoně trošku odpočinul.

S tím je kouč v míru, netlačil na pilu. Z několika důvodů. „Je tam jiné časové pásmo, nebyl by s námi na soustředění. Navíc nastupujeme v jiném rozestavení a na Faerech se hraje na umělce. Na ní se bude Juras také připravovat. Vezměte si, že odehraje za áčko dobrý zápas a pak má přejít po dlouhé cestě zase na trávu? Bylo by to absolutně kontraproduktivní a logisticky hrozně složité. Ani jsme se o tom s Jardou Šilhavým nebavili,“ informoval.

Podobný případ je záložník Tomáš Ostrák, hrající MLS za St. Louis City. Rovněž on se nedostal do závěrečné nominace. Kouč k tomu navnímal, že účast na turnaji není jeho totální prioritou. Americká liga totiž dál běží a bývalý hráč Karviné je ve špičkovém celku soutěže na hraně základní sestavy. V případě odletu do Evropy by přišel minimálně o dva zápasy a po návratu za moře dost možná o minuty na hřišti.

Ačkoliv kluby nemají povinnost uvolnit své borce pro EURO U-21, neboť nejde o oficiální termín UEFA, v tomto Suchopárek zádrhel nevidí. „Myslím, že by se nebránily. Na šampionátu by se mohli jejich hráči zviditelnit a oni je pak prodat,“ narážel například na Zimovu pozici v AC Turín, kde neměl v sezoně pravidelné vytížení.

Na šampionátu nebude startovat ani hvězdný Gruzínec Kviča Kvaratšelija, který mohl být pro domácí fanoušky tahákem číslo jedna. Také dvaadvacetiletého šampiona italské Serie A s Neapolí potřebuje na konci června primárně seniorské áčko, které čekají důležité kvalifikační souboje na Kypru a ve Skotsku.