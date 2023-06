Jaroš je náhle jedničkou: Musel jsem změnit nastavení. Pomáhají mu i šipky

Chystal se na to, že bude krýt záda Matěji Kovářovi. Tak jako v kvalifikaci. Po jeho odřeknutí nominace musel Vítězslav Jaroš (21) přehodit myšlení, naladit se úplně jinak. Najednou je z něj startovací gólman, který se příští čtvrtek postaví na EURO U21 super silné Anglii. Unese to náhradník ze Stockportu? „Psychicky je to velká změna,“ přiznává brankář, jehož práva stále vlastní FC Liverpool.

Ve čtvrté anglické lize od října seděl mezi náhradníky anebo byl na marodce. V reprezentaci „lvíčat“ pro evropský šampionát je Vítězslav Jaroš rázem jedničkou. Mužstvo i trenéři mu věří, což ho posiluje. Odchovanec Slavie, jenž se odreagovává při házení šipek, rozhodně nevypadá rozklepaně. Aby taky byl, když patří slavnému Liverpoolu.

Musíte se při Kovářově absenci připravit na EURO jinak?

„Celou kvalifikaci jsem byl v roli dvojky. Když pak jdete na hřiště z pozice, že nehrajete, je to pro každého hráče velká změna. Mentální nastavení jsem musel změnit. Fyzicky se nic nemění. Všichni hráči jsou na tom stejně. Ať už hrají nebo ne.“

Určitě je lepší chytat, ne?

„To jo. Každý si rád zahraje. Je to příjemnější. Dlouho jsem nechytal, ve Stockportu jsem byl zraněný. Ale myslím, že kdykoliv jsem nastoupil za jednadvacítku, povedlo se mi to. Vždycky jsem na nároďák jezdil rád a dělal maximum pro tým. Máme super partu.“

Předpokládám, že jste také tušil dopředu o Kovářově omluvence.

„Já jsem se to dozvěděl až potom. Byl jsem na dovolené a najednou mi volá trenér brankářů Petr Kouba. Říkal mi, že se stalo tohle a jaká je situace. Do toho se ještě zranil Tonda Kinský. Vůbec jsem nevěděl, že mu něco je. Přišel na sraz, všechny pozdravil. Potom jsem viděl Vláďu Neumana. Říkal jsem, že je nás nějak hodně, čtyři gólmani. (usměje se) Až pak jsem zjistil, že Tonda taky nejede. V tomto složení jsme ještě nikdy nebyli. Všechno je jednou poprvé.“

Proč jste ve čtvrté anglické lize přestal chytat? Bylo to jen kvůli zranění?

„Ve Stockportu jsem byl do zranění jednička. Pak jsem byl mimo hru přes dva měsíce. Vrátil jsem se a tým jenom vyhrával. Gólman navíc nedělal žádné chyby. Odchytal jsem jenom nějaké přáteláky za zavřenými dveřmi. Oficiální zápas už ne. Víte, jak to ve fotbale funguje. Když se daří, brankář se nevyndává. Pro mě to bylo takové nešťastné. Když jdete na hostování, chcete chytat. Odehrál jsem nějakých dvanáct zápasů a po zranění už jsem nenastoupil.“

Co byste vzkázal lidem, kteří si řeknou, že gólman z tak nízké soutěže nemůže být jednička v reprezentaci?

„Takhle to ve fotbale funguje. Když je gólman dvojka, nechytá. Není to hráč z pole, který může naskočit na deset, patnáct minut. Pokud se třeba v áčku zraní jednička, nastoupí dvojka. To je normální. EURO je největší „stage“ pro tuhle mládežnickou kategorii, je to šance se ukázat. Určitě mi to může pomoct. Chtěl bych někde hrát. Zvlášť po této sezoně.“

Jaké máte aktuálně postavení v FC Liverpool?

„Měl bych jít do přípravy. Na ní bude hodně záležet. Když se zalíbíte trenérovi, může si říct, že vás zkusí. Hostování ve Stockportu mi skončilo, jsem zpátky v Liverpoolu. Uvidíme, co se pro mě najde. Nevím, jestli bude klub chtít, abych zůstal anebo šel zase jinam. Když šance přijde, musíte ji vzít.“

Chtěl byste primárně zůstat na Ostrovech?

„Na tamní život i fotbal jsem si zvykl. Když bude dobrá nabídka, rád zůstanu. Ale nebráním se ani změně. Jsem otevřený všemu. O hráče, kteří jsou na hostování, se v Anglii stará „loan manager“. Ten se pořád baví, píše, volá. Trenéři gólmanů se koukají na zápasy, jsme v kontaktu v podstatě každý týden. I když nehrajete, stejně napíšou a poptají se, jak se daří. Zeptají se, jestli je nějaká šance, že nastoupíte příště.“

S trenérem Jürgenem Kloppem jste hovořil naposledy kdy?

„Někdy před rokem na tréninku.“

Na EURO vás čeká v prvním utkání Anglie. Podle všeho největší favorit celého turnaje. Vidíte to stejně?

„Myslím, že ano. Některé turnaje se jim sice nevydařily, ale s tím, co mají na papíře, jsou favorit. Všichni hráči Anglie jsou top. Většina hraje Premier League, někteří Championship.“

Slyšel jsem, že jste v týmu nevášnivější šipkař.

„Já? (směje se) Je to možné. Šipky si zahraju rád. Oblíbil jsem si je v Anglii.“

Je pravda, že jste si je dovezl i na soustředění do Benice?

„Jasně. Máme terč, a když je volný čas, zahrajeme si. Je to i takový teambuilding. Normálně by se kluci rozutekli na pokoje. Teď se u šipek sejdeme, pokecáme, stmelíme partu. Hrají se mnou Lukáš Červ, Filip Kaloč, Michal Fukala, zapojuje se i kustod Petr Malý. Kdokoliv jde kolem, zastaví se, hodí si a pokecá. Je to super odreagování. Člověk hraje každý den fotbal. Je fajn zahrát si nějaký sport, ve kterém není tak vytížený. Hodí si pár šipek a vyčistí si hlavu.“

Prý znáte i světové hráče.

„Jo jo. Byli jsme se s klukama podívat na Premier League v Manchesteru. Sledujeme to, chodíme se koukat.“

Takže jste v českém týmu nejlepší?

„No, v pondělí mě Kali (Kaloč) porazil.“