Svět emotivního tanečníka. Červa těší chvála ze Slavie i úspěch bratranců

Buldočí povaha

„Všude se chovám stejně. Jsem takový, že nic nevypustím. Když to někdo udělá, není mi to příjemné. Řeknu mu to tak, jak to cítím a jak to podle mě pomůže týmu, abychom byli úspěšnější. Tím to pro mě hasne. Pokud to ten člověk nepřijme, třeba si nesedneme. Nikdy jsem neřešil, co si o mně bude dotyčný myslet. Naposledy mě vyhodil z tréninku kouč Hyský v béčku Slavie. Samozřejmě mi tohle chování v kariéře škodilo a po přesunu do chlapů jsem se musel naučit, že se takto nemůžu chovat ke každému. Byly to pro mě zkušenosti. I v jednadvacítce mluvím, organizuju hru. Ale že bych byl blázen mimo hřiště, to ne.“

Vyhrát! A pokaždé

„Když jsem byl mladší, bylo to ještě horší. Třeba jsem někoho seřval při tělocviku, že jsme nevyhráli. Měl jsem velké nervy ze všeho. Ale už jsem se uklidnil. Jsem starší, zkušenější. Když si jdeme zahrát jen tak, už cítím tu mez, jestli o něco jde, nebo ne. Posunul jsem se a dokážu si to užít. Dřív jsem si nešel zahrát, ale vyhrát. I když to bylo úplně o ničem. A ještě jsem se naštval. Ve škole jsme měli učitelku, která měla ráda badminton. Ten jsem si oblíbil. Při něm se můžu rozčílit na sebe i na to, že letí košíček špatně.“ (úsměv)

Každý mě nepřijme

„Už v mládeži mě museli krotit. Ale vždycky přišel nějaký moment, kdy jsem si řekl: Tohle už nesmíš dělat. Emoce, které mám, se snažím vždy dávat do pozitivna. Samozřejmě jsou i negativní emoce, které bývají silnější, ale musím je udržet v určitých mezích nebo mít úplně nadhled. Občas se stává, že spoluhráče místo povzbuzení spíš shodím, což není dobře. Často mi to i opakoval trenér Kozel v Liberci. Ne každý si se mnou sedne, protože nepřijme mou energii. Ale já se ke všem budu chovat úplně stejně. Nemyslím, že mě někdo ze spoluhráčů nemá rád kvůli tomu, jaký jsem na hřišti. Ano, pohádáme se tam, ale pak za ním přijdu, abychom táhli za jeden provaz a udrželi v týmu dobrou atmosféru. Kolikrát to vezmu na sebe. Řeknu: Sorry, bylo to moc… Plácneme si a jedeme dál.“

Strýc jako trenér

„Strejda, táta Davida Douděry ze Slavie, mě na Meteoru párkrát vyhodil z tréninku. Vždycky to mělo