Šulc si řekl o „samotku“. Nehrajme si na svém písečku, vybízí před EURO

PŘÍMO Z BATUMI | Už ve čtvrtek večer to vypukne. Česko se v Gruzii na EURO U21 postaví v prvním duelu skupiny C těm nejlepším. Skvělým Angličanům, ošlehaným bitvami v Premier League, má Pavel Šulc (22) se svými parťáky co vracet, v kvalifikaci s nimi dvakrát prohráli (1:2, 1:3). „Prostě musíme bojovat. Individuální kvalitou soupeře nepřehrajeme,“ vnímá záložník a fanoušek Manchesteru United, jenž se vrací z hostování v Jablonci do Plzně.

I když z národního týmu na podzim na krátký čas vypadl, pořád má Pavel Šulc za „lvíčata“ nejvíce startů. Celkem sedmnáct, k tomu dva góly. Takže mazák. „Nepřipadám si tak, ale chtěl jsem být na pokoji sám, což se mi splnilo,“ líčí šikovný záložník v příjemném hotelu Le Meredien v Batumi u pobřeží Černého moře. „Jinak to nevyužívám. Že bych třeba nenosil bránu, to ne,“ usmál se uprostřed úterního propršeného dne.

V Jablonci jste prožil výbornou sezonu na pozici wingbacka či pravého beka, v reprezentaci vás však kouč Jan Suchopárek využíval ve středu zálohy. Jak to bude na EURO?

„To, co jsem hrál v Jablonci, mi může jenom pomoct. Kde mě použije, je jenom na něm. Spíš to bude nahoře. Měl jsem skoro čtrnáct dnů volna, což stačí. Kór když jsem ještě tak mladej. Cítím se dobře, jsem zdravý a strašně moc se těším na EURO. Už jsem zažil jedno, repre je pro mě asi nejvíc. Podmínky v hotelu jsou super, krásně nás tu přivítali.“

Vracíte se z hostování do Plzně. Zůstanete tam?

„Mám tam jít na přípravu. Jak to bude dál, to se uvidí. Nevím, když přijedu z EURO. Snad co nejpozději. Pak se napojím na kluky, čtvrtého července se jede na soustředění. Asi by mě mrzelo, kdybych musel jít na další hostování. Když byl v Jablonci ještě trenér Horejš, řešilo se, že bych tam pokračoval. Teď jsem s nikým nekomunikoval.“

ANKETA

Takový turnaj může každému změnit život. Uvědomujete si to?

„Zviditelnit se určitě můžeme všichni. Ale nejlíp tak, že uděláme týmový úspěch. Dnes už se tolik nekouká na to, jestli dal někdo ve třech zápasech dva góly a na jeden nahrál. Musíme všichni táhnout za jeden provaz a nehrát si na svém písečku.“

Jak těžké bude udělat úspěch v konfrontaci s Anglií, Německem a Izraelem?

„Furt je to fotbal, může se stát cokoliv. I Izrael bude velmi kvalitní. Snad sedm kluků mu přijelo z mistrovství světa dvacítek. (Izrael skončil v Argentině třetí) Prostě musíme bojovat, dobře bránit a udeřit z protiútoku. Řekl bych, že individuální kvalitou soupeře nepřehrajeme.“

Jak tedy? Hned na úvod vás čeká Anglie, nejspíš největší adepta na zlato.

„V kvalifikaci jsme si doma potvrdili, že ji dokážeme zavřít na jejich polovině a držet chvíli balon. Určitě nebudeme chtít zalézt a bránit z hlubokého bloku. To určitě není náš plán. Máme to připravené tak, aby se jim nehrálo lehce, nenaváděli si do nás balony a kombinovali kolem vápna. To jsme si zkusili v zápase u nich, kde nás rozťukali. Ve dvacáté minutě vedli 2:0 a pak už se to jenom dohrávalo. Angličané už jsou svým způsobem hvězdy, ale může jim to i ublížit. My tam musíme vlítnout jako tým, nehrát sami na sebe. Pokud si oni budou myslet, že nás přehrají individuálně, budeme mít šanci.“