Chyby rozhodčích na EURO! Poškození Italové cítí křivdu, proč není VAR?

Arnaud Kalimuendo poslal krásnou patičkou Francii do vedení

Jejich zápas měl být ozdobou druhého hracího dne šampionátu. Po čtvrtečním duelu Francie s Itálií na EURO do jednadvaceti let se ale (bohužel) nediskutuje o fotbale. Zápas totiž ovlivnily chybné výroky sudích, které poškodily italskou reprezentaci. Na turnaji, na kterém není VAR ani GLT (goal-line technology), pochybili rozhodčí i v zápase českých „lvíčat“.

Na jedné straně Destiny Udogie, talentovaný bek očekávající v příští sezoně šanci v Tottenhamu, či Sandro Tonali, jenž je před přestupem z AC Milán do Newcastlu za 70 milionů eur (1,6 miliardy korun). Na straně druhé soubor talentovaných hráčů převážně z předních celků Ligue 1, o které se zajímají evropské velkokluby. Namísto předvedené hry se ovšem po střetu Itálie s Francií řeší výkon rozhodčích.

První dějství přitom ozdobil krásný fotbalový moment, když Kalimuendo efektní patičkou poslal Francouze do vedení. Ještě do poločasu vyrovnal po přesně zahraném Tonaliho přímáku Pietro Pellegri a přes jedenáct tisíc diváků přímo na stadionu v Kluži čekalo, jakým směrem se utkání ubere ve druhé půli.

Už v 51. minutě ale začala série pochybných výroků rozhodčích. Po rohovém kopu zahrál v hlavičkovém souboji rukou obránce AC Milán Pierre Kalulu, Italové se ovšem penalty nedočkali. Hraniční byl vzápětí i souboj na druhé straně, Amine Gouiri pronikal do pokutového území, načež po něm netakticky sáhl Nicolo Rovella. Ani tento zákrok neshledal arbitr penaltovým.

Další posouzení už jsou ovšem mnohem diskutabilnější. V 62. minutě dává Barcola po chybě italské obrany na 2:1, brance ovšem předcházel faul. Gouiri totiž na půlce založil útočnou akci vypíchnutím balonu jasným šlapákem, v případě přítomnosti VAR by byl tedy gól velmi pravděpodobně anulován. Nejednalo se navíc o zákrok, který by nemohl vidět sám sudí na hrací ploše.

Itálie se i přesto dál hnala za vyrovnávací brankou. Utkání gradovalo, v nastaveném čase pohotově hlavičkoval centrovaný míč obránce Interu Raoul Bellanova. Brankáře překonal, od tyče se balon odrážel směrem za brankovou čáru, kterou podle všeho i překročil. Francouzský stoper Castello Lukeba v rychlosti míč odklidil, z opakovaných záběrů to ale vypadá, že pozdě.

Balon čáru nejspíše překročil, rozhodčí však neměl k dispozici technologii, jež by mu to potvrdila (GLT), a nechal ve hře i přes protesty hráčů pokračovat. V případě přítomnosti VAR by rovněž byla na pořadu dne potenciální hra rukou obránce Lyonu. Jedinou konkluzí však byla žlutá karta za protesty pro Wilfrieda Gnonta. UEFA se k incidentu nijak nevyjádřila.

Kontroverzní moment byl k vidění i v zápase české jednadvacítky. V 68. minutě zvýšil anglický křídelník Anthony Gordon na 2:0, branku však rozhodčí neuznal kvůli nedovolenému narušení rozehrávky přímého kopu Česka. Ač učinil sudí správně, nechal situaci nepochopitelně dohrát, takový přestupek měl pískat okamžitě.

Je s podivem, že na vrcholovém turnaji UEFA nejsou technologické vymoženosti (v dnešní době už téměř samozřejmosti), které jsou rozhodčím k ruce při rozhodování v obtížných momentech. Čtvrteční večer v Kluži by pak mohl dopadnout zcela jinak…