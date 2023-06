Bojácní Češi mazali pozitiva: Vestoje to nejde. Suchopárek přiznal, že...

Fakt se to stalo. Mladí Češi na EURO U21 dohráli už ve skupině. Kaloč a spol. končili na kolenou, s hlavami v dlaních, do kabiny se šourali se sklopenými hlavami. V kabině jimi mohli tlouct do zdi. Zbabělý výkon proti Izraeli (0:1) je vyšoupl ze šampionátu, do čtvrtfinále proti domácí Gruzii se protáhli právě pokořitelé Suchopárkovy party. „Jsem úplně psychicky zničený,“ soukal ze sebe stoper Tomáš Vlček, záskok za zraněného lídra Martina Vitíka.

Do 82. minuty to herně vypadalo strašně, leč výsledkově výborně. Remíza 0:0 byla postupová. Jenže Češi dál chřadli, couvali a čekali, jestli s nimi Izraelci něco provedou. Vynikající teenager Oscar Gloukh, jehož kvůli pozdějšímu extra výdělku koupil rakouský Salcburk, pak načechral balon do vápna a Omri Gandelman ho na zadní tyči dostal hlavou do Jarošovy sítě.

Deset minut na to natvrdo poznala „lvíčata“, jak to chodí ve fotbalovém pekle. „Je to neúspěšné vystoupení, to je jednoznačné. Ale mužstvo bylo velice pracovité,“ prohlásil trenér Jan Suchopárek.

Místo sobotní atraktivní partie v Tbilisi proti Gruzii letí reprezentanti domů. Spráskání, zdrcení, s prázdnými pohledy. V Česku přitom v předchozích dnech vyvolávali téměř euforii, odehráli výborný poločas s Anglií (0:2), pak sejmuli obhájce z Německa (2:1). Remizovat s „nějakým“ Izraelem? Pche, to půjde. Jenže pozitivní náladu veřejnosti sami Češi zadupali do trávníku nemoderního stadionu Ramada Šengeliji v Kutaisi.

Tam byl doma po celou dobu protivník. A nakonec před prázdnými tribunami slavil další velký úspěch izraelského mládežnického fotbalu, který jde prudce nahoru. Na rozdíl od toho tuzemského. Ani generace kolem Kaloče, Sejka, Žambůrka se nestala nezapomenutelnou.

„Hráli jsme vestoje, ne aktivně. Čekalo se na to, jestli nedostaneme gól. Takhle to nejde,“ zlobil se záložník Adam Karabec. „Ve třech jsme byli na půlce furt sami. Zdálo se mi, že nás tam bylo málo,“ dodal nespokojeně ligový mistr ze Sparty.

Výkon proti Izraeli byl slaboučký. Tým popřel hru, kterou se prezentoval v prvních dvou duelech turnaje. Udělal otočku a vrátil se zpátky k projevu, který žádného skauta, odborníka ani fanouška neosloví. Hodně to připomínalo neduživou barážovou odvetu s Islandem (0:0).

„Neměli jsme žádnou střeleckou příležitost. Chyběla i součinnost. Soupeř byl ve finální fázi kvalitnější, my s ní máme dlouhodobě problémy,“ povzdechl si Suchopárek po bolavé porážce, odsuzující jeho výběr k ukončení pobytu v Gruzii.

Národnímu týmu nešlo zhola nic. V parnu bývalého hlavního města, větším, než panovalo u moře v Batumi, se borci uvařili. Znovu jim po přestávce rychle odcházela energie, klesala sebedůvěra. A sok, který do té doby šestkrát po sobě nepoznal vítězství, v závěrečné desetiminutovce udeřil. Pro postup udělal v rozhodující chvíli víc. „Honili jsme to na poslední chvíli a to už bylo pozdě,“ dodal trenér.

Češi tak končí nadějně rozjetý šampionát v deziluzi a se dvěma porážkami ze tří utkání. Ve finále bída, smutný konec dlouhé sezony. Šestice hráčů u toho byla na turnaji vždy v základu (Jaroš, Kušej, Gabriel, Vitík, Žambůrek, Hranáč), jinak kouč pokaždé vyměnil ve startovací jedenáctce tři členy.

Jak přiznal, i kvůli hrozbě druhých žlutých karet, tedy případné stopky pro play off. I z toho se dá usoudit, že také Suchopárek pevně věřil v průnik mezi osm nejlepších. Možná až moc. „Z mého pohledu jsem ten zápas asi prokaučoval. Snažil jsem se pošetřit hráče, které bychom potřebovali pro další utkání. Bohužel se to nepovedlo,“ připustil sebekriticky.

Navíc se mu záhy zranil lídr defenzivy Martin Vitík, jenž si zřejmě natáhl zadní stehenní sval. Do akce musel poprvé Tomáš Vlček, který je však s Robinem Hranáčem sehraný z Pardubic. Tady problém nebyl. Poletoval všude okolo.

„Báli jsme se hrát, asi to bylo v hlavě. Moc jsme ustupovali, nebylo to dobrý. Bránili jsme celý zápas a o gól jsme si říkali,“ vystihl útočník Daniel Fila, na hrotu často odříznutý od pasivního proudu hry. Jednoduše: Češi se porazili sami.

Nachvambis, čili Na shledanou Gruzie.