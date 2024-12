Vzpomínky na Gruzii po losu EURO. Nemůžu být spokojenější, jásal Spáčil

Nemilosrdné déjà vu. Česká reprezentace U-21 se na EURO na Slovensku střetne ve skupině B s Anglií a Německem, tedy soupeři z loňského šampionátu v Gruzii. Třetím do party je Slovinsko. „Ty týmy známe, i když se hodně protočily. Máme z čeho vycházet,“ reagoval záložník Adam Karabec. „Los nebyl moc přívětivý,“ ulevil si brankář Lukáš Horníček.

Obránce Štěpán Chaloupek vydechl. „Porovnáme se s tím nejlepším, co na světě je,“ uvedl stoper Slavie po losu, který hostila Bratislava. „Všechny tři zápasy budou těžké. Je to pro nás všechny neskutečná příležitost a věřím, že si je všechny užijeme,“ dodal. „Nebojíme se,“ ujistil záložník Patrik Vydra.

Všechny zápasy „lvíčat“ hostí Dunajská Streda na jihu. „Osobně jsem rád. Je to jedna z lepších variant,“ usoudil Chaloupek. „Je to určitá výhoda,“ mínil kouč Jan Suchopárek. Pro české fanoušky je příjemné, že se vyhnou dlouhému cestování na východ Slovenska do Košic a Prešova.

První duel s Anglií by se měl uskutečnit 12. června, o tři dny později je na programu Německo a končí se 18.6. se Slovinskem. Dál jdou dva nejlepší. „Je to těžký los, ale s jiným jsem ani nepočítal. Na turnaji je vždy jen elita,“ poznamenal svazový boss Petr Fousek. „Nemůžu být spokojenější. Měl jsem přání zahrát si s nějakými soupeři a dva z nich se mi vyplnili. Věřím, že máme šanci uspět,“ konstatoval nadšeně bek Karel Spáčil.

Online předprodej vstupenek začíná už ve středu od 12 hodin.