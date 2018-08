Matouška jsme řešili s Jarolímem, řekl Lavička. Ale škola má přednost

„Ten termín je nešťastný. Snažíme se udělat vše pro to, aby šlo zkoušku přesunout, aby byl k dispozici. Ale může se stát, že se k týmu připojí až po San Marinu. Škola má předost,“ uvedl na nominační tiskové konferenci reprezentační manažer Libor Sionko. „Na San Marino už bychom ho chtěli,“ přiznal trenér Vítězslav Lavička.

Bylo ve hře, že by se Jan Matoušek dostal i do nominace áčka?

„Jeho výkony v začátku sezony byly hodně výrazné, otázku jeho nominace jsme probírali i s Karlem Jarolímem a jeho trenérskými kolegy v souvislosti s nominováním do áčka. Zatím ale Honza přechází do jednadvacítky, bude dělat postupné kroky. Věřím, že v jednadvacítce ukáže, že je dobrým hráčem a přenese si formu z Příbrami.“

Trápí vás, že momentálně pravidelně nenastupuje ve Spartě váš kapitán Kulhánek a v jiných klubech i další důležití hráči?

„Jirka Kulhánek se bohužel dostal do situace, že vypadl ze sestavy, příležitostí a herní praxe je v jeho případu minimum, přitom to byl hráč, co pravidelně nastupoval. Je to věc, kterou Sparta i Jirka budou chtít v nejbližší době řešit, uvidíme, jaký to bude mít vývoj. Situaci nám komplikovala i zranění - Matěj Pulkrab laboroval v úvodu sezony s kotníkem, ale už se dal do pořádku, v posledním ligovém zápase na Bohemce naskočil do hry a je plně připravený. To jsou kluci patřící do základní osy týmu, teď se dostali trošku do problémů.“

V podobné situaci je ve Spartě i další reprezentant Michal Sáček…

„Ten aspoň v zápasech dostřídává, na Bohemce odehrál druhý poločas slušně. Co mám zprávy, měl po zápase nějaký zdravotní problém. Ale věřím, že to nebude nic vážnějšího, aby to narušovalo jeho účast v jednadvacítce.“

Jak je na tom teplický stoper Alex Král, který byl na testech v Bordeaux?

„Před týdnem odjel Alex na testy do Bordeaux, kde se jednalo o jeho případné smlouvě. Okolnosti ale tomu nahrály tak, že když byl namístě, došlo v Bordeaux k odvolání trenéra, to zkomplikovalo celý případný transfer. Vrátil se domů, proti Slavii nezasáhl do hry, jinak je ale připravený a zdravý.“

Proč jste vrátil do nominace Aleše Matějů?

„Vrací se do nominace po delší době, jeho angažmá na Ostrovech (Brighton) dosud nebylo výrazné, takže změnil dres a v létě šel hostovat do italské Serie B do Brescie. Co od něj vím, tak pravidelně nastupuje na pravém obránci, z toho důvodu jsme se rozhodli dát mu další šanci a povolat ho.“

Těší vás výkony mladého Antonína Vaníčka v Bohemians?

„Tonda je hodně talentovaný hráč mladšího věku a může v jednadvacítce hrát i další kvalifikační cyklus. Bojuje u nás o místo, jsme rádi, že ho vidíme v sestavě Bohemky. Po právu jsme ocenili jeho výkony tím, že dostal pozvánku.“

Jak to vypadá s Tomášem Mackem, který stále trénuje v Juventusu?

„Absolvoval větší část přípravy s A týmem včetně kempu v zámoří v USA. Po návratu do Itálie se od áčka odpojil, momentálně trénuje s rezervním týmem. Jedná se o jeho hostování, v úvaze je angažmá ve švýcarské lize.“

Co si slibujete od závěru kvalifikace a výhledu postupu na mistrovství Evropy?

„Každý zápas hrajeme o naději. Aktuální situace je taková, že pokud chceme pomýšlet na postup a šanci na baráž, potřebujeme vyhrát všechny zápasy a zároveň spoléhat na to, že Chorvatsko nebo Řecko zaváhají. Jsme si vědomi toho, že ani plný bodový zisk ze zbývajících čtyř zápasů nám nemusí stačit, Ale dokud naděje žije, budeme bojovat.“