Takács: Můžeme jen litovat, nechceme ale skončit s ostudou místo šesti bodů

Co vám běželo hlavou, když rozhodčí naposledy foukl do píšťalky?

„Jedno velké zklamání. Na druhou stranu mám pocit, že můžeme odejít se vztyčenou hlavou. Všichni jsme tam nechali všechno, ale nestačilo to.“

Proč?

„Byli jsme málo produktivní. Zato Řekové nám ze dvou výraznějších střel dali dva góly. Smůla, můžeme jen litovat.“

Bolí porážka a konec postupových šancí o to víc, že jste měli skoro po celý zápas převahu? Řekové nezahráli svoje maximum.

„Ta bolest byla vidět na konci, když jsme všichni smutně posedali na hřiště. Cítili jsme, že na Řeky máme. Byli jsme herně lepší. Měli jsme to v hlavě už v první půli, stačilo jen přidat gól, dva. Zkusit posílat před bránu víc centrů a tlačit se do koncovky. Jak jsem už zmínil, dojeli jsme na produktivitu.“

Zamával s vámi gól, který Řekové vstřelili na konci prvního poločasu ze svojí první střely na branku?

„Zamrzelo to, ale myslel jsem, že to ještě stihneme otočit. Vážně jsme věřili, že to dáme. Povedlo se nám vyrovnat, ale brzy jsme dostali druhý gól. Paradoxně hodně podobný jako první, oba góly byly jako přes kopírák. Přesně na tyhle situace Řekové čekali – a dokázali nás potrestat.“

Byli k poražení?

„Rozhodně. Nebyl to úplně krásný zápas na oko, ale troufám si tvrdit, že jsme měli víc šancí než Řecko a měli jsme je proměnit.“

Souhlasíte s trenérem Lavičkou, který řekl, že kvalifikaci nerozhodla jen včerejší porážka s Řeckem?

„Přesně tak. Tenhle zápas kvalifikaci neudělal. Nezvládli jsme začátek, remizovali jsme s Běloruskem a prohráli v Chorvatsku, proto teď máme po naději.“

Bude se vám vůbec chtít na říjnový sraz? V Bělorusku a s Moldavskem už půjde jen o čest.

„No právě! Hrajeme za Česko, hrát v národním dresu je pocta pro každého. Nenecháme to jen tak, nechceme skončit s ostudou.“

S ostudou? Není to silné slovo? Porazili jste Chorvatsko, přehrávali jste Řeky…

„Jasně, přehnal jsem to. Ale některé ztráty nemusely být, viz Bělorusko. Podcenili jsme je a doplatili na to. V říjnu se budeme chtít rozloučit šesti body, uděláme pro to maximum.“