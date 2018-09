Lavička po krachu v kvalifikaci: Šanci na postup jsme ztratili už dřív

Jak si budete osudovou partii s Řeckem pamatovat?

„Šli jsme za vítězstvím. Zápas byl vyrovnaný, na obou stranách nebylo moc šancí. Neproměnili jsme několik slibných příležitostí a na konci prvního poločasu jsme inkasovali.“

Přesto vás to nezlomilo, pět minut po přestávce jste vyrovnali.

„V kabině jsme se nabudili a podařilo se nám z jednoduché situace, rychlého centru a důrazu před brankou srovnat na 1:1. Bohužel zkušenost soupeře nebo naše menší kvalita zapříčinila, že jsme jako přes kopírák dostali druhý gól.“

Drásá vás ztráta postupových šancí o to víc, že jste Řeky přehrávali?

„Herně jsme nepropadli. Měli jsme velkou motivaci, abychom odčinili výkon i výsledek z Řecka, kde jsme v březnu prohráli 0:3. Tenhle záměr se dařil, ale ve finále rozhodla naše slabší produktivita.“

A celou kvalifikaci?

„Zmíním jeden detail. Ve druhé polovině kvalifikace na mě kluci působili víc jako tým. Ze začátku to bylo takové syrové a body, které jsme poztráceli, nás stály postup.“

Litujete o to víc první a nečekané ztráty s Běloruskem? O vítězství jste přišli až v 93. minutě a od té doby jste balancovali na hraně.

„Moc dobře si to pamatujeme. První sraz, první kvalifikační zápas. Byť to od nás byl kostrbatý výkon, byli jsme blízko vítězství. Ztratili jsme ho až v závěru po standardní situaci, což nás poznamenalo. V celkovém součtu se ukazuje, že to byla jedna z klíčových ztrát, která mrzí. Naše cesta na EURO se uzavřela.“