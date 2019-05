Česká sedmnáctka zahájila ME remízou s Belgií • Profimedia.cz

Po dvou remízách konečně vítězství! Čeští fotbalisté do sedmnácti let na mistrovství Evropy v posledním utkání skupiny A porazili Řecko 2:0 a zajistili si postup do čtvrtfinále. O triumfu mužstva kouče Václava Kotala rozhodli po změně stran Sejk a Pech, soupeř na konci prvního poločasu neproměnil penaltu.