Mládežnický kouč Borussie: Všechno s míčem. Ve Spartě dělají dobrou práci | iSport.cz

Tréninky jen s míčem u nohy. Herní principy, jak se chovat v zápase, jsou napříč mládežnickými týmy stejné. Takhle to mají nastavené v Borussii Dortmund, jak popisuje trenér vestfálského celku do jedenácti let Christopher Kruse.

Na co se v Borussii v rozvoji dětí nejvíc koncentrujete? Co je pro ně v tréninku nejdůležitější?

„Především rozvoj individuálních schopností. Chceme mít jasnou představu o přednostech a slabinách našich hráčů. Z toho pak pro ně můžeme určit individuální cíle a plány. Na některých se pracuje pár týdnů, jiné potřebují víc času. Například chceme po hráčích, aby byli schopní hrát zezadu oběma nohama. To je věc, kterou musíte trénovat delší dobu.“

V dnešním fotbale je stále důležitější rychlost. Platí to i pro mládež?

„To je těžká otázka. Jsou pozice, kde potřebujete být rychlý. A na nich je výhodou být fyzicky silný a rychlý. Ale v moderním fotbale to není jediná důležitá věc. Potřebujete být stejně tak dobrý v tom, když děláte na hřišti rozhodnutí, a být technicky zdatný. Věřím, že když je někdo výjimečný v tom, že se umí na hřišti rozhodnout a umí řešení dokonale provést, tak i s průměrnými fyzickými schopnostmi může hrát na nejvyšší úrovni. Pokud chcete v mládežnických kategoriích zkusit vyhodnotit, zda je někdo rychlý, nemůžete ho porovnávat s jeho spoluhráči. Musíte koukat na jeho věk a také na to, jak je fyzicky vyvinutý. Pokud k tomu nebudete přihlížet, budete upřednostňovat jen hráče, kteří jsou brzy fyzicky zdatní.“

Děláte v tréninku všechna cvičení s míčem?

„Ano, všechno je vždycky s míčem. Často hrajeme zápasy ve zmenšených prostorech. Zkoušíme hrát v různě početných skupinách a v různě velkém prostoru. Od her jeden na jednoho až po zápasy sedm na sedm. Jedinou výjimkou je atletický trénink, který mají kluci jednou týdně před normálním tréninkem. Zabere dvacet až třicet minut.“

Pracujete s dětmi v mládežnických týmech také po psychologické stránce? Máte pro ně v Borussii mentálního trenéra?

„Máme určitá pravidla, která musejí všichni hráči přijmout. Pak záleží na charakteru každého jednotlivce. V naší věkové skupině řeší problémy trenér. Pro velmi závažné případy však máme psychologa, který je v mládežnické akademii. Ten hodně pracuje se staršími hráči, kteří jsou ve větším stresu.“

Borussia dává v áčku hodně šancí mladým hráčům. Je to pro mladíky ve vaší akademii velká a správná motivace?

„Samozřejmě. Tohle je něco, co je pro nás velmi důležité. Kluci vědí, že Borussia Dortmund se snaží mladé hráče rozvíjet a že jim pak dává šanci v áčku.“

Potkávají se vaši svěřenci s bundesligovými hvězdami, jako jsou Marco Reus, Mario Götze, Axel Witsel a další?

„Ano. Jednou za rok máme pravidelné setkání s některými hráči áčka. Ale jsme ve stejném tréninkovém komplexu, takže je potkávají často. Někdy se hráči áčka chodí dívat i na naše zápasy a například minulý rok pozvalo pár kluků z áčka naše chlapce, aby si s nimi po jejich tréninku zakopali penalty.“

Hrají mládežnické týmy Dortmundu stejným stylem?

„Ano. Herní styl samozřejmě záleží na věku, ale máme nastaveny principy nebo pravidla, jak se v zápase chovat. Například v našem týmu zkoušíme rozehrávat zezadu, po ztrátě míče se ho okamžitě snažíme získat zpátky nebo se snažíme soupeře vysoko presovat. Provedení záleží na trenérovi a individuálních schopnostech hráčů.“

Diskutujete vy, trenéři mládeže, s koučem áčka Lucienem Favrem?

„Dosud jsem s ním nemluvil, ale v tom nevidím problém, protože on má každý den spoustu práce. Trenéři v naší akademii však celou dobu probírají nejrůznější témata. Z těchto konverzací se můžete hodně naučit.“

Co si myslíte o mládeži v Česku? Pracují s ní podle vás čeští trenéři dobře?

„Bohužel jsme zatím hráli jen jednou na turnaji proti Spartě, ale ta má mnoho dobrých hráčů. Myslím, že tam práci dělají velmi dobře. V bundeslize jsou vždy čeští hráči, kteří plní důležitou roli ve svých klubech, teď jsou to například Pavel Kadeřábek, Vladimír Darida nebo Jiří Pavlenka. A samozřejmě v Dortmundu nikdy nezapomeneme na Tomáše Rosického a Jana Kollera, ti se pro nás stali opravdovými legendami.“