Inter zvažuje vytvoření akademie v Česku. Rozhodne kemp v Trutnově | iSport.cz

Zástupci slavného fotbalového klubu Interu Milán se zajímají o vybudování mládežnické akademie v České republice. Dosud jich ve světě mají jedenáct. Kritériem pro otevření akademie bude výsledek kempu pro hráče od 5 do 17 let, který se uskuteční v Trutnově od 15. do 20. července.