Koller láká na Fotbalové hody: Podpis dám každému, pokecám s Rosickým | iSport.cz

Fotbalové naděje z pěti zemí, půvabná moravská krajina, víno a další speciality. Kdo by téhle svůdné kombinaci odolal? Když Janu Kollerovi zavolali, zda by mohl dělat patrona tvrdonickým Fotbalovým hodům, okamžitě kývl. „Vývoj mladých hráčů mě zajímá, rád sleduju jejich pokroky,“ vykládá nejlepší střelec v dějinách české reprezentace. „Možná budu i trochu sentimentální.“

Vzpomenete si na svoje začátky?

„Jasně, s fotbalem jsem měl u nás ve Smetanově Lhotě nádherné dětství. Přišel jsem ze školy domů, hodil tašku do kouta a mazal na hřiště. Kolikrát jsem si vystačil sám, kopání do míče mě nikdy neomrzelo.“

FOTBALOVÉ HODY 2019

SOBOTA 18. KVĚTNA

TVRDONICE U BŘECLAVI 10.15 slavnostní zahájení

10.30 první Alexandria utkání Cupu

13.50 autogramiáda fotbalových osobností

14.40 play Alexandria off utkání Cupu

16.00 finále Alexandria Cupu

16.30 tombola o atraktivní ceny

16.45 vyhlášení a slavnostní výsledků ukončení

17.00 posezení u cimbálu

Byl pro vás fotbal logická volba?

„Logická, ale ne jediná. Jako kluci jsme byli všestranní. Lezli jsme po stromech, dělali atletiku a míčové sporty, v zimě se k tomu přidal hokej a lyžování. Tohle dneska už moc není, proto je dobře, že se organizují akce jako Fotbalové hody. Když dostanu pozvánku a mám čas, rád přijedu mladé podpořit. Každá událost, která přiláká děti k fotbalu, se cení. Včetně Tvrdonic.“

Na co se kromě fotbalu ještě těšíte?

„Na krásnou Moravu, rád ochutnám místní speciality. I na setkání s dalším patronem Tomášem Rosickým: hráli jsme spolu v Dortmundu i v nároďáku a vždycky si pořádně pokecáme. Ale primární je pochopitelně fotbal.“

Budete mladým radit? Co je pro ně nejdůležitější?

„Z vlastní zkušenosti říkám, že hlavní je dělat sport s láskou. Hrát fotbal pro radost a nemyslet v deseti letech na to, že jednou budu velký fotbalista, nedej bože slavný a bohatý. Ovšem kdo má talent, nesmí ho v sobě nechat zadusit.“

To je i záležitost trenérů a rodičů.

„Je jasné, že každý chce vyhrát, ale přílišný tlak na výsledek může škodit. A rodiče? To je mnohdy skutečně kapitola sama pro sebe. Někteří chtějí mít z prcků druhého Ronalda nebo Messiho, ale na to je vždycky dost času. I když mít vzory je fajn.“

Koho jste obdivoval vy?

„Fotbal jsem začal naplno vnímat v osmdesátých letech, takže jsem hltal Platiniho nebo Van Bastena. Hodně mě inspirovali, ale rozhodně by mě tenkrát nenapadlo, že se budu fotbalem živit.“

Teď jste idolem vy, ve Tvrdonicích vás čeká i dlouhá autogramiáda.

„Jsem na to nachystaný, nikoho neodmítnu.“