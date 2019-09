Vaníček zachoval v šanci chladnou hlavu: Chceme vyhrát i ve Francii | iSport.cz

Přispěl jste k tomu prvním gólem. Jak se to seběhlo?

„S trochou nadsázky, nechci sahat Šášovi (útočníkovi Ondřeji Šašinkovi) do svědomí: nevím, jestli střílel nebo nahrával. Každopádně to udělal výborně, já zachoval chladnou hlavu a z druhého dotyku vystřelil. Ve druhé půli Šáša proměnil penaltu a bylo hotovo.“

Po vašem gólu jste dohrávali první poločas v útlumu, nebyli jste tak přímočaří jako třeba během úspěšné přípravy. Čím to?

„Asi jsme se po gólu v hlavách trochu uspokojili a do poločasu to nějak uhráli. Litva měla příležitosti jen ze standardek, ale ve druhé půli jsme si to už pohlídali.“

Musel trenér Karel Krejčí o pauze zvýšit hlas? Co jste si v kabině řekli?

„Že jeden gól na vítězství určitě stačit nebude. Respektive třeba by stačil, ale chtěli jsme co nejdřív přidat druhý. Taky jsme se chtěli vyvarovat standardkám a rohům na naší polovině. Pochopitelně to nikdy nejde úplně bez nich, na druhou stranu Litva moc šancí neměla. To je pozitivní.“

Pomohli vám k vítězství i fanoušci? Přišly skoro čtyři tisíce lidí.

„Fanoušci byli super. Nečekal jsem, že jich dorazí tolik. Kotel jsem zažil už v minulé kvalifikaci a i teď jsem byl na fanoušky pyšný. Fandili jako hrdí Češi.“

V pondělí vás čeká přátelák ve Francii. S čím tam pojedete?

„Chceme zase vyhrát. Měla by to být kvalitní prověrka s kvalitním soupeřem. Je dobře, že budeme hrát, i když nemáme kvalifikaci. Je to potřeba, protože se nevídáme tak často. Chtěli bychom postoupit na EURO a tenhle přátelák nám na naší cestě může pomoct. Francie je pro nás velká výzva.“