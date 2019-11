Nový stoper Krejčí stihl i dva góly: Bavilo mě to, prý je to můj post | iSport.cz

Český reprezentant do 21 let Pavel Bucha (v červeném) se snaží pláchnout Jacopo Raschimu ze San Marina • ČTK

Ladislav Krejčí (11) oslavuje svůj gól za reprezentační výběr do 21 let proti San Marinu se spoluhráčem Adamem Hložkem • ČTK

Odehráli jste ideální zápas? Rychle jste vedli, snadno překonávali obranný blok a soupeře do ničeho nepustili.

„Měli jsme povinnost tenhle zápas zvládnout a vyhrát, abychom jeli k důležitému utkání do Chorvatska s větším klidem. Bylo to lepší, než kdybychom se pár minut před koncem klepali třeba při vedení 1:0. Nepřipustili jsme komplikace, klaplo to a ještě jsme dali šest gólů.“

Překvapil vás trenér Krejčí zařazením na stopera? Jste zvyklý hrát výš.

„Dva dny před zápasem mi kouč řekl, že bude důležitá přesná rozehrávka odzadu a že bych tomu mohl pomoct. Ve Spartě jsem stopera nehrál, naposledy snad ještě ve Zbrojovce. Bavilo mě to: při rozehrávce to máte jednodušší než na šestce, máte celou hru krásně před sebou. Navíc mi všichni říkají, že stoper je do budoucna můj post, tak uvidíme.“

Zkušenost ze zápasu se San Marinem by vás nemusela odradit, moc defenzivní práce jste neměl.

„Nebavilo by mě hrát stopera, který se jen posouvá. Musím být v centru hry, abych udržel koncentraci a tak. Tohle byl na můj post ideální zápas, zvlášť když se hodně útočilo.“

Pomohlo vám, že jste kvůli zranění nebyl na říjnovém srazu, který nečekaně skončil jen dvěma remízami s Řeckem a Skotskem, a nebyl jste tím negativně zatížený?

„Takhle bych to neřekl. Mrzelo mě, že jsem v říjnu nemohl být u toho. Škoda, aspoň jeden z těch dvou zápasů se mohl vyhrát. Tyhle body nám chybí.“

Zvedne teď týmu sebevědomí jednoznačná výhra nad San Marinem?

„Pro hlavu je takové vítězství vždycky fajn. Máme za sebou první krok a v pondělí potřebujeme v Chorvatsku udělat druhý. Bude to zatím nejdůležitější zápas v kvalifikaci, ale musíme ho zvládnout, abychom mohli dál myslet na postup.“