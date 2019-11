Česko – San Marino 6:0. Góly lvíčat obstarali Hložek, Krejčí a Janošek | iSport.cz

Český reprezentant do 21 let Pavel Bucha (v červeném) se snaží pláchnout Jacopo Raschimu ze San Marina • ČTK

Adam Hložek oslavuje svou trefu proti San Marinu, kterou poslal českou jednadvacítku do vedení 1:0 • ČTK

Ladislav Krejčí (11) oslavuje svůj gól za reprezentační výběr do 21 let proti San Marinu se spoluhráčem Adamem Hložkem • ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili ve čtvrtém utkání kvalifikace mistrovství Evropy nad San Marinem 6:0. "Lvíčata" dala v Chomutově v každém z poločasů tři góly, dvakrát se trefili Adam Hložek, Dominik Janošek a Ladislav Krejčí. Mladíci mají po čtyřech zápasech šestičlenné skupiny na kontě dvě výhry a dvě remízy a posunuli se o skóre do čela neúplné tabulky.