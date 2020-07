Lvíčata zakončila kemp zápasem, Drchal oslavil narozeniny gólem | iSport.cz

„Červení“ vyhráli modelový zápas reprezentace do jednadvaceti let 2:1 • FAČR

„Bílí“ oslavují branku během modelového zápasu reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

Václav Drchal během modelového zápasu české reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

„Červení“ oslavují branku během modelového zápasu reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

Michal Beran během modelového zápasu reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

Tým „bílých“ v modelovém utkání české reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

Tým „červených“ v modelovém utkání české reprezentace do jednadvaceti let • FAČR

První setkání od loňského listopadu. Lvíčata mají za sebou netradiční třídenní soustředění, jehož součástí byl i závěrečný modelový duel. Obě party dokázaly do zápasu přenést věci z tréninku, což trenéry potěšilo. „Opravdu se z přípravy objevilo v utkání dost věcí, což je velmi pozitivní. Občas to samozřejmě bylo živelné s nějakými ztrátami, což lze přičíst i tomu, že někteří hráči šli do kempu vlastně z dovolené. To dobré ale jednoznačně převažuje,“ hodnotil asistent trenéra Karla Krejčího Jiří Kohout.

Reprezentace vede před podzimním finišem kvalifikace svou skupinu. Skórovat se povedlo debutantovi Michalu Fukalovi s Václavem Drchalem a Patrikem Žitným. „Beru to jako hezký dárek,“ usmíval se Drchal, který v den zápasu slavil narozeniny. „Pořádný zápas jsem dlouho nehrál, hodně jsem se těšil a radost mám i z výhry. Jasně, jdeme proti svým kamarádům, ale protože se potkáváme i na ligové scéně, tak to nebylo až tak zvláštní. Zápas byl hodně kvalitní a měl náboj na to, že jsme v podstatě na začátku příprav,“ dodal sparťanský talent.

Na kempu se protočila i některá jména zmiňovaná v přestupových spekulacích. „Jsou to všechno hodně zajímaví hráči. Beran, Karabec, Hellebrand, Fukala, Fortelný, Zima i ostatní noví kluci mají budoucnosti a u nás to za pár dní potvrdili. Musíme se dívat na to, že nám zde chybělo nějakých sedm hráčů ze základní osy, ale vyskočily nám další možnosti, což je výborné zjištění,“ uzavřel Kohout.

U21 „červení“ – U21 „bílí“ 2:1 (1:1), hráno 2x30 minut

Branky: 5. Fukala, 43. Drchal – 20. Žitný. Rozhodčí: Hocek – Hurych, Šimáček.

Sestava „červení“: Trmal (31. Markovič) – Fukala, Klíma, Zima, Granečný (31. Hellebrand) – Hlavatý, Fortelný – Kohút, Karabec, Vaníček – Drchal.

Sestava „bílí“: Bačkovský (31. Plachý) – Douděra, Köstl, Plechatý, Souček – Janošek, Havelka – Matoušek, Beran, Žitný – Šašinka (31. Chytil).