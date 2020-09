Krejčí po jasné výhře: Chtěli jsme si udělat pohodu před Chorvatskem

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let při zápase proti San Marinu • twitter.com/ceskarepre_cz

Došlo v San Marinu na ideální scénář?

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Dokud měl soupeř síly, bojoval o každý míč, ovšem nás uklidnily dva góly v první půli. Měli jsme pak řadu dalších situací, které jsme neproměnili ve zlomový gól. Důležité bylo, že když jsme udělali chybu v rozehrávce, soupeř nás díky brankáři Trmalovi nepotrestal. Jakmile jsme vstřelili třetí gól, San Marinu došly síly a většina jeho hráčů dohrávala v křečích.“

Potěšilo vás, že tým i za rozhodnutého stavu zůstal hladový a chtěl přidávat další góly? Konečné skóre bylo stejné jako loni v Chomutově.

„Dělám s klukama hodně dlouho a poznal jsem na nich, že se na sraz po deseti měsících těší. Mám dobrý pocit z každého tréninku a jsem rád, že jsme si to přenesli do zápasu. Kluci to odehráli s chutí a měli hlad po gólech. Taky jsem chtěl dostat na hřiště další mladé kluky z červencového kempu – a nikdo mě nezklamal. Konkurence v týmu je čím dál větší.“

Zamotal vám někdo hlavu před pondělním zápasem s Chorvatskem?

„Takhle bych to vyloženě neřekl, chtěl jsem hlavně poznat nové tváře. Třeba útočník Drchal s námi nebyl rok a půl – a vstřelil dva důležité góly. Chtěl jsem vidět i Karabce, Šulce či Berana, kteří mají v lize formu. Dělají nám radost a vytváří tlak na zkušenější hráče, což je jen dobře.“

Co čekáte od bitvy s Chorvatskem?

„Chorvati jsou jinde než San Marino, máme s nimi zkušenosti z loňského listopadu, kdy jsme vyhráli 2:1. Doteď jsme se soustředili na San Marino, tímhle zápasem jsme si chtěli před Chorvatskem udělat pohodu. Věřím v sílu kolektivu a to, že kluci jsou schopní týmovostí a chemií zvládnout i těžké soupeře.“