Krejčí o Skotech: Neinkasují góly, Hložkovi nechceme bránit ve štěstí

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Karel Krejčí nominoval na soustředění ve Španělsku. Uvažoval i o šestnáctiletém Adamu Hložkovi ze Sparty, ale v jeho případě dostala přednost reprezentace U17 • Profimedia.cz

Zvládnout Skoty a bude o soupeře míň. Česká reprezentace do 21 let má před sebou první z klíčových duelů (pátek v 18:30) v závěru kvalifikace na EURO 2021. Češi v čele skupiny drží dvoubodový náskok před Řeckem a právě Skotskem, oba soupeři mají však zápas k dobru. „Zápas na Ostrovech hodně napoví ohledně postupových ambic,“ říká trenér Lvíčat Karel Krejčí.

Do týmu se vrátil kapitán Matěj Chaluš. Čeká nás vypjatý a agresivní duel na Ostrovech. Neuvažujete o nějakých změnách v sestavě oproti zápasu s Chorvaty?

„Samozřejmě že o tom už delší dobu přemýšlím. Vypadl nám Holík, přišli jsme o Lingra. Nějací kluci se nám do nominace vrátili. Ale nesouhlasím s tím, že Skotsko není fotbalové. Možná nemají tolik výrazné individuality jako Chorvaté, ale už delší čas se snaží hrát konstruktivně. Není to žádná nakopávaná, ale chtějí kombinovat od vlastní branky. Navíc se nás drží na dostřel, takže o to těžší to utkání bude. Pokud chtějí ještě zamíchat postavením v tabulce a dostat se na postupové příčky, musí nás porazit. My ale také umíme počítat. Moc dobře víme, že šest bodů z tohoto srazu by nás výrazně posunulo.“

Co tedy od Skotů čekat na hřišti?

„Je to velmi dobře organizované mužstvo, které neinkasuje moc branek. Sami jsme to poznali na vlastní kůži v prvním utkání, že není snadné si proti nim vytvořit nebezpečnou šanci. Já však svým hráčům věřím. Oni vědí, o co hrají a ať už vybereme jakoukoliv sestavu, kluci na hřišti položí život a udělají vše proto, abychom byli úspěšní.“

V prvním zápase vám hodně zatápěl urostlý útočník Fraser Hornby, který měří 195 centimetrů. Jak se na něj chystáte?

„Je to jejich klíčový hráč. Hraje už druhou kvalifikaci. Hodně na něj spoléhají. Jakmile jsou pod tlakem, pomohou si vysokým balonem na něj a on díky vysoké postavě podrží balon. Je silný v soubojích, v brejkových situacích a především v pokutovém území. Když si vybavím vzájemný zápas doma, kluci s ním měli vzadu problémy. Byl asi ve třech situacích, kdy se dostal před naše obránce, a měli jsme štěstí, že nezakončil ideálně. Klíč k úspěchu bude určitě jeho eliminování.“

Útok se zatím střelecky trápí. Jak to s jeho složením vypadá před Skoty?

„Snažíme se pracovat na sebevědomí kluků. Ondra Šašinka hrát nemůže kvůli kartám, Vašek Drchal vypadl ze sestavy v Mladé Boleslavi a nemá takovou minutáž, jakou by si představoval. A po delší době tu máme Tondu Růska z Brna. Je to hodně o hlavě. Kluci si musí věřit ve věcech, ve kterých jsou silní. Věříme, že je dobře naladíme, abychom uspěli.“

Povolání Adama Hložka nebylo téma?

„Je to pro nás citelná ztráta. Hroťáka jsem v něm viděl už na podzim, kdy to ještě ve Spartě nehrál. Po tom utkání na Slovensku si další nominaci do áčka zasloužil. I v lize patří k výrazným individualitám. Nechceme mu bránit ve štěstí, když se mu naskytla taková šance. Je to jedině dobře pro český fotbal, aby i tak mladý hráč hrál za seniorskou reprezentaci.“