Sadílek před Skotskem: Dvě výhry a jsme tam. Pásku už vrátil Chalušovi

Už jste vrátil Chalušovi pásku?

„Jasně, já byl jen záskok. Stálým kapitánem je Chali: jsme rádi, že je zpátky. Doufáme, že klíčové zápasy ve Skotsku a Litvě společně zvládneme.“

Může to být rozhodující dvojzápas v rámci kvalifikace?

„Není důvod skrývat, že když dvakrát vyhrajeme, jsme tam. Doufáme, že zvládneme Skotsko a pak budeme upínat pozornost na Litvu.“

Se Skotskem jste už jednou hráli, před rokem jste v Uherském Hradišti remizovali 0:0. Poučili jste se?

„Myslím, že jsme byli lepší, mohli jsme vyhrát. Ale nemá cenu se ohlížet dozadu: remízové zápasy se Skotskem a Řeckem (1:1) nás semkly, poučili jsme se z nich. Dobře pracujeme v defenzivě a neprohráli jsme. Naší motivací pro zápas ve Skotsku je udržet si to a bojovat o co nejlepší výsledek.“

I když máte rezervy v ofenzivě? Kdybychom si odmysleli zápasy se slabým San Marinem, nastříleli jste v pěti kvalifikačních duelech pět gólů.

„Na druhou stranu, když dáme gól, dokážeme dotáhnout zápas do vítězného konce. Myslím, že si dokážeme pomoct standardkami a umíme být nebezpeční z protiútoků. I proti Chorvatsku jsme mohli při troše štěstí dát klidně dva góly. Nevyšlo to, byla z toho remíza a teď to musíme zvládnout ve Skotsku.“

Poprvé hrajete v kvalifikaci dvakrát za sebou venku, ale tribuny zůstanou kvůli pandemii koronaviru prázdné. Může to být vaše výhoda?

„Může, výhoda domácího prostředí se teď maže. Loni jsme měli v prvních čtyřech zápasech výhodu, mohli jsme hrát s fanoušky na tribunách. Dost nám pomohli. Na jednadvacítky chodí docela dost lidí a dokážou domácí tým vyhecovat, což teď nebude, takže by to pro nás mohlo být lepší než třeba před rokem. Uvidíme, co nás čeká ve Skotsku. Je tam pěkný stadion, kde je doma Heart of Midlothian, je radost si tam zahrát. I kvalita hřiště může být lepší než před měsícem v San Marinu.“