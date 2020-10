Jednadvacítka schytala facku. Teď potřebujeme šest bodů, velí Krejčí

Jak vám bylo těsně po zápase?

„Byl jsem zklamaný z výsledku. Drželi jsme víc míč, ale proti dobře organizovanému soupeři jsme se neprosadili. Navíc jsme Skotům darovali první gól, z našeho autu jsme soupeře poslali do protiútoku.“

Běžela teprve 25. minuta, času na vyrovnání nebo obrat bylo dost.

„Dostali jsme facku, přesto jsme se herně zvedli. Měli jsme pár zajímavých situací, ale chyběla nám kvalitnější finální přihrávka plus nám Skotové v pokutovém území a okolo něj zablokovali spoustu střel i přihrávek. Klukům nelze upřít snahu: rvali se o to, abychom zápas otočili. Ale ve druhé půli jsme dostali po standardce druhý gól a pak si to soupeř pohlídal. Nezvládli jsme to, cítil jsem v kabině obrovské zklamání.“

Co teď?

„Je potřeba z toho kluky dostat, musíme zvládnout úterní zápas v Litvě. Pokud budeme chtít myslet na postup, potřebujeme vyhrát i v listopadu v Řecku. Šest bodů je pro nás nutnost.“

Zpátky k zápasu: jeden gól vstřelil a na druhý nahrál útočník Fraser Hornby, na kterého jste hráče speciálně upozorňoval. Nešlo ho uhlídat?

„Je to kvalitní útočník, celý zápas nám dělal starosti. Takového útočníka momentálně nemáme. Kromě Hornbyho mě upoutal skotský kapitán McCrorie, který byl ještě ve čtvrtek se skotským áčkem.“

Potřetí z osmi kvalifikačních zápasů jste neskórovali. Proč?

„Kombinačně to možná nebylo úplně špatné, byli jsme víc na míči, ale jen po vápno. Až na první gól to kluci vzadu celkem zvládli, ovšem vpředu jsme měli trochu problém. Naši útočníci? Drchal v Boleslavi nehraje pravidelně a na náhradníkovi Růskovi se projevuje, že se mu s Brnem moc nedaří. Je ale potřeba pracovat s tím, co máme. Věřím, že klukům vlijeme sebevědomí a dobře se připravíme na Litvu. Kvalifikace nekončí a my musíme udělat všechno pro to, abychom v listopadu ještě měli o co hrát.“

Je vůbec něco, co vás ve Skotsku potěšilo?

„Zvládli jsme to vzadu, stopeři Plechatý se Zimou odehráli slušné utkání. I záložník Hlavatý, který podává zajímavé výkony v Pardubicích. Je na čem stavět, kluci v klubech prokazují oprávněnost nominací. Teď si musíme rozebrat Skotsko, nakopnout kluky a vyhrát v Litvě. A pak i do Řecka jet pro tři body.“

Hořké počty před závěrem kvalifikace?

„Nedá se nic dělat, představovali jsme si to jinak. První porážka přišla ve špatnou dobu, musíme se z ní poučit. Máme dva zápasy na to, abychom naši situaci vylepšili. Musíme zabrat v Litvě i s Řeckem a pak uvidíme v listopadu, jak se sejdou ostatní výsledky ve skupině.“