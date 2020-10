Krejčí: Litevci jsou spíš baskeťáci než fotbalisti. Jaké změny v U21 chystá?

Čeští fotbalisté do jednadvaceti let vstřelili v kvalifikaci proti San Marinu šest branek • Martin Gregor

Tým pod vaším vedením prožívá první krizové období. Jaký z něj máte dojem po prohře ve Skotsku?

„Nyní už to hodnotním s chladnou hlavou. Kdybych si na začátku myslel, že projdeme kvalifikací bez jediné prohry, byl by to holý nesmysl. Neporazitelnost jsme drželi dlouho, ale prohra přišla bohužel zrovna v nepravý moment. Cítil jsem z týmu, že to chce tři kola před koncem co nejdříve rozhodnout. Výsledkově jsme to ale nezvládli. Když jsem zápas se Skotskem viděl, nepřišlo mi, že by to bylo zas tak hrozné.“

V čem jste viděl pozitivní prvky?

„Myslím si, že je na nás vidět herní posun. Kombinačně jsme na tom byli lépe než domácí, ale bohužel jen po jejich vápno. Obecně máme proti silnějším soupeřům problém s finální fází. Branek moc nestřílíme. Na ofenzivní posty zas až takový výběr nemáme a nahrazujeme to bojovností a týmovostí.“

Nálada v týmu je v pořádku?

„Z týmu jsem hned po utkání cítil velké zklamání. Snažil jsem se na hráče nějak působit. Proběhly i týmové porady. Věřím, že zapomeneme na to, co bylo, a budeme se soustředit jen na zápas proti Litvě. Považuju to za utkání play off, které potřebujeme vyhrát a za měsíc jet do Řecka, kde to bude zápas o vše.“

Právě Řeky náš úterní soupeř doma porazil. Čekáte další vypjatou bitvu?

„Bude to podobný zápas jako ve Skotsku. Litva je pro každého nepříjemným soupeřem. Ze sedmi zápasů má skóre 6:7. Navíc je hodně zvedla domácí výhra nad Řeckem. Očekávám opět soupeře, který bude hrát z hlubokého bloku, takže jestli ten zápas chceme zvládnout a vyhrát, musíme se v ofenzivě zlepšit.“

Co přesně patří mezi litevské silné stránky?

„Zdobí je propracovaná defenziva. Hrají opravdu podobně jako Skotsko. Největší oporu však vidím v brance. Brankář Titas Krapikas patří mezi nejlepší v naší skupině. Z obrany vyrážejí do rychlých protiútoků, na které mají tři opravdu rychlé hráče. Když některé jejich kluky vidím, představuju si spíš baskeťáky. Ostatně basketbal je v Kaunasu dost populární. V soubojích to s nimi není příjemné.“

Uděláte nějaké rozsáhlé změny v sestavě?

„U mládežnických výběrů je to složitější. Na každém srazu je jiná situace. Někdo má pokles formy, někdo hraje méně, někdo zase více. Nechtěli jsme do toho sahat a vsadili na hráče, kteří si to dosud odehráli. Před Litvou koukám na formu hráčů i směrem k soupeři. Nějaké změny budou.“

Může se to týkat i třeba Dana Součka, jemuž se nepovedlo nahradit zraněného Lukáše Holíka?

„Co se týká Dana Součka, jezdí s námi už dlouho. Jedničkou na post pravého beka je Holík. A když nám vypadl, hledali jsme, jak jej nahradit. Zas tolik pravých beků v lize neběhá. Navíc Dan čekal trpělivě na svoji šanci a chtěli jsme být vůči němu spravedliví. Bohužel v tak důležitém zápase udělal velkou individuální chybu, která nejspíš rozhodla.“

A co ofenzivní posty?

„Přemýšlíme i o změně rozestavení. Vrací se nám Ondra Šašinka po karetním trestu, bohužel ze stejného důvodu vypadl naopak Láďa Krejčí. To je velmi citelné oslabení. Budeme to muset zvládnout bez něj.“

Na rozhovor před zápasem přišel kapitán Matěj Chaluš. Může to něco naznačovat?

„Nebudu se za nic schovávat. S Chalym jsem už od dvacítky. Tehdy jsem z něj udělal kapitána, byl to lídr mužstva. Minulý sraz měl zdravotní problémy a ve Skotsku jsem postavil hráče, kteří v klubech pravidelně hrají. Plechatý i Zima patřili mezi naše nejlepší hráče. Navíc tříobráncový systém hrají občas i ve svých klubech. Ale v tomto utkání jde o vše. Musíme vyhrát a udržet se v boji i do listopadu. Chtěl bych Matěje vrátit na hřiště.“

