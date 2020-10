Šéf U21 Sadílek velí: Musíme si pomoct bojovností, když ofenziva drhne

Zklamání vyšumělo, českou jednadvacítku čeká předposlední díl kvalifikace na EURO. Po páteční porážce ve Skotsku 0:2 budou Češi hrát v úterý v Litvě s druhým nejslabším týmem svojí skupiny. Znovu budou spoléhat na umění jednoho ze svých lídrů, zaskakujícího kapitána Michala Sadílka. „Jedním nepovedeným zápasem to přece nemůžeme hodit do koše,“ vzkazuje z Litvy defenzivní univerzál, který ve výběru U21 okupuje pozici levého obránce.

Zkraje října se mu fotbalový život otočil vzhůru nohama. Michal Sadílek vyměnil nejistotu v Eindhovenu za hostování v Liberci. Bude bydlet u parťáka z jednadvacítky Matěje Chaluše a pomalu se chystá na roli kuchaře: „Budu muset nakoupit dostatek surovin, Matěj je velký kluk. Moje největší speciality jsou vajíčka a těstoviny, ale podle receptu uvařím všechno. Když bude nejhůř, zavolám pro radu našemu kuchaři z jednadvacítky.“

Tohle je ale pro Sadílka pořád ještě budoucnost, mnohem blíž je předposlední zápas jednadvacítky v kvalifikaci na EURO. V pátek Češi poprvé prohráli: i po porážce 0:2 ve Skotsku dál vedou svoji skupinu, ale už jen těsně. Skotové ztrácejí bod, Chorvaté a Řekové dva – všichni přitom odehráli o jeden zápas méně než čeští mládenci, takže finální fáze kvalifikace bude pořádně napínavá.

„Ve Skotsku jsme se mohli hodně přiblížit k postupu, jenže… Hra byla celkem slušná, bohužel jen po vápno. Nedostali jsme se do žádné vyložené šance,“ citoval Sadílka web Fotbalové asociace. „Když už jsme dostali míč do vápna, nikdo tam nebyl nebo naopak. Nebo jsme se dobře nepochopili.“

Čechy momentálně nejvíc brzdí mizerná ofenziva, naposledy se v kvalifikaci trefili v září proti otloukánkovi ze San Marina. Pak následovaly dva duely s nulou: bezgólová remíza s Chorvatskem a páteční facka ve Skotsku. „Každý by byl rád, kdybychom hráli jako Barcelona a vítězili 5:0, ale jsme ve fázi, kdy nám ofenziva trochu drhne. Takže si budeme muset pomoct bojovností,“ plánuje Sadílek.

S kumpány si hned v pátek večer sednul, průšvih v Edinburghu si zklamaný tým vyříkal. „Když to zjednoduším, padlo tam, že si to neumíme udělat jednoduché. Vždycky to musíme mít trochu složité,“ vykládá Sadílek. Tým trenéra Karla Krejčího je v podobné situaci jako před rokem. Po remízách s Řeckem a Skotskem musel zabrat v Chorvatsku, kde vyhrál 2:1 a vyletěl na první místo svojí skupiny. Právě z něj se bude postupovat na EURO, mezi vyvolené se dostane i pět nejlepších z druhých míst.

„Nejdůležitější je, že kvalifikace porážkou ve Skotsku neskončila. Pořád jsme na prvním místě a máme to dobře rozehrané. Pokud dvakrát vyhrajeme, na šampionát se dostaneme,“ počítá Sadílek, jenž si se svojí partou zahrál už na EURO sedmnáctek i devatenáctek. „Pořád nám věřím. Tenhle tým je pro nás všechny srdeční záležitostí, jsme spolu dlouho a něco budujeme.“

Už v úterý Češi narazí na Litvu, předposlední tým skupiny. „Musíme k sobě být upřímní: pokud neporazíme Litvu, nemáme na mistrovství Evropy co dělat,“ poví Sadílek. „Největší háček vidím v tom, abychom si dost věřili. Pokud ano, všechno bude dobré.“

Tabulka: