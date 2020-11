Krejčí před bitvou o všechno: Máme omezený výběr. Ostrák jako žolík?

Co čekáte od žhavé mise v Řecku?

„Začnu zeširoka: kdyby nám někdo po losu kvalifikace řekl, že budeme hrát do posledního kola o postup, byli bychom nadšení. Nemáme to úplně ve svých rukách, ještě se musí sejít další výsledky, ale první krok musíme udělat my. Kluci mají velké odhodlání a věří si, sebevědomí je důležité.“

Jak velký je pro vás problém, že se v Česku měsíc nehrála liga?

„Sport se v Česku zastavil, což je pro nás minus, ale nechceme se na to vymlouvat. Uděláme maximum pro to, abychom to zvládli. Řecká liga se hrála, v tom má soupeř výhodu, ale já klukům věřím. Víte, mladí někdy nehrají i tak. Třeba když se tým dostane pod výsledkový tlak, trenéři je vyndají. Pak je to o tom, aby to kluci zvládli v hlavě: třeba útočník Ondra Šašinka v klubu často nehrál, přesto nám jeden čas pravidelně střílel góly. Pokud hráči mají dobrý tréninkový proces, zápasová praxe se tím částečně dá nahradit.“

Dáte přesto přednost těm, kteří díky Evropské lize hráli častěji? Třeba slávisté David Zima s Ondřejem Lingrem, spartané Dominik Plechatý s Ladislavem Krejčím mladším, liberecký Jan Matoušek...

„Přihlížím k tomu, kluci v některých utkáních nevypadali špatně. Zažili si tempo velkých zápasů, což se může hodit i teď, když nám jde o všechno. Poháry hráče posouvají, je to pro ně obrovské plus do další kariéry.“

Co říkáte na formu Řecka? Po restartu kvalifikace třikrát prohrálo s celkovým skóre 0:8 a se štěstím zvítězilo jen v San Marinu nad outsiderem skupiny.

„Na losu kvalifikace byli Řekové hodně sebevědomí a loňský podzim odehráli stejně jako my bez prohry. Letos začali pětigólovou porážkou v Chorvatsku, prohráli v Litvě, natrápili se na vítězství v San Marinu... Zabudovávají do týmu mladší hráče, každý zápas hrají v jiném rozestavení a těžko odhadnout, s čím na nás půjdou. Ale určitě to neodchodí a budou nám to chtít co nejvíc ztížit.“

Věnovali jste se vylepšení ofenzivy? V posledních třech zápasech jste vstřelili dohromady jediný gól.

„Mrzí mě, že jsme přišli o zraněného Adama Hložka, který v první polovině kvalifikace dal tři góly. Když v září odešel do reprezentačního áčka, dostali šanci jiní, ale Drchy (Václav Drchal) i Šáša (Ondřej Šašinka) mají v klubech nízkou minutáž. Máme omezený výběr, ale v tomhle zápase musíme být schopní zahrát tak, abychom vyhráli na jeden nebo dva góly.“

Může k tomu pomoct i nováček Tomáš Ostrák, ofenzivní kometa z Karviné?

„Přemýšlím nad ním, mohl by oživit hru třeba jako žolík. Tomáš je hráč, na kterém bude stát příští kvalifikace jednadvacítky, a v lize na sebe hodně upozornil. Je silný ve hře jeden na jednoho a umí přejít přes hráče, to se cení.“

Mimochodem, jste pověrčivý? Neděsí vás, že se hraje v pátek třináctého?

„Už mi o tom psala řada lidí... Jako hráč jsem dodržoval nějaké rituály, ale teď na to nevěřím. Někdo má třináctku šťastnou a někdo smolnou, ovšem já se soustředím na věci, které můžu ovlivnit. Doufám, že pátek třináctého pro nás bude šťastný den a zahrajeme si minimálně jarní část mistrovství Evropy. Tahle parta by si to zasloužila: kluci tím žijí, volají si, mění si mezi sebou ligové dresy. Byli bychom neradi, kdyby se tým po tomhle zápase rozpadl.“

Tabulka: