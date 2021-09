Suchopárek před startem: Snad to skončí líp než na EURO. Je nervózní?

Jste nervózní?

„Nervozitu pociťuju od začátku, co jsem přišel k jednadvacítce. Čeká nás první zápas – a hned kvalifikační. Během pár dnů jsme potřebovali dát tým dohromady a poznat hráče. Udělali jsme maximum pro to, aby se nám to povedlo.“

Co čekáte od Slovinska?

„Bude to nepříjemný soupeř, má vynikající hráče směrem do ofenzivy. Těží z rychlostních typů a po zisku míče okamžitě vyráží do brejkových situací. Je to tým, který prakticky dva roky neprohrál, což je pro něj jistě povzbuzující. Cítím ze Slovinců, že mají dost velké sebevědomí, na druhou stranu si myslím, že jsme schopní jejich přednosti eliminovat, odehrát dobré utkání a uspět.“

Se Slovinskem hrála předchozí jednadvacítka na březnovém EURO a byla ráda za remízu 1:1. Jak se týmy změnily?

„Na obou stranách jsou jeden nebo dva hráči, kteří ten zápas absolvovali. Obměna tam určitě je, i herní styl obou týmů bude odlišný. Doufejme, že i výsledek bude mluvit víc v náš prospěch než tenkrát.“

Může novému týmu pomoct, že je v něm hned sedm hráčů, kteří pamatují předchozí cyklus?

„Pro ty hráče je to skvělá zkušenost a myslím, že to bylo vidět i na průběhu přípravy. Mají větší sebevědomí, zatímco nervozita u nováčků je trochu větší. Rozdíly se ale během tréninků odstraňují a tým sílí. Snad do zápasu půjdeme s respektem k soupeři i odvahou a vírou ve vlastní síly.“

Nemrzí vás, že jste před startem kvalifikace nemohli odehrát ani jeden testovací zápas?

„Až během utkání se Slovinci uvidíme, jestli to nebyl handicap. Upřímně, moc prostoru na přípravné kempy a zápasy není, což ovšem není jen náš problém. Soupeř je na tom stejně.“

Vaše jednadvacítka může hrát i o olympijskou Paříž 2024, kam se z Evropy kromě pořádající Francie dostanou tři nejlepší týmy z EURO. Už jste tím svoje chlapce motivoval?

„Tohle jsem ještě nezmínil, chtěl jsem to zatím nechat v tichosti. Máme nějaký postupný cíl, který ani nechci hráčům moc dávat do hlavy. V tuhle chvíli je pro nás důležité, abychom dobře odstartovali kvalifikaci a cítili jsme z týmu správnou energii. Aby to nebylo jen o hráčích na hřišti, ale i o těch ostatních: aby věděli, že do týmu patří, a pokaždé odevzdali maximum.“

Předchozí jednadvacítka začala v září 2019 kvalifikaci vítězstvím 2:0 nad Litvou, i tehdy se hrálo v Českých Budějovicích. Doufáte, že se historie bude opakovat?

„Věřím v to. Zdejší prostředí je fajn, i příprava byla navzdory nevyzpytatelnému počasí posledních dnů velice dobrá. Doufám taky v podporu publika, která na zápasech jednadvacítky vždycky byla vynikající a týmu pomohla. Potřebujeme začít co nejlépe.“