Suchopárek: Varoval jsem před podceněním Albánie. Zlomí Lvíčata prokletí?

Už máte jasno o sestavě?

„Mám. Bude ofenzivnější než v prvním utkání, i když ani tam jsme nemysleli jen na obrannou fázi. Se Slovinskem jsme chtěli vyhrát a se štěstím se nám to povedlo. Pokud jde o zdravotní stav hráčů, na Albánii jsou připravení všichni.“

Albánci vstoupili do kvalifikace vítězstvím 3:0 nad Andorrou. Je to varování pro vaši defenzivu?

„Stoprocentně. Někteří hráči Albánie už prošli týmem v minulém cyklu, naštěstí informací máme dost a hráči je mají k dispozici. Varovali jsme je, aby soupeře nepodcenili.“

Proč především?

„Je to velice nebezpečný tým, který dokáže být výtečně konsolidovaný, když se pro něj zápas vyvíjí dobře. Opírá se o výborně individuálně vybavené hráče: třeba útočník Ernest Muci, který byl povolaný z áčka, hrál za Legii Varšava proti Slavii kvalifikaci Evropské ligy. Musíme si dát pozor a být obezřetní, na druhou stranu si myslím, že aktivní hrou, odvahou a kvalitou v ofenzivě jsme schopní zápas zvládnout.“

Co od Albánie očekáváte? Bude aktivní a tvořit, nebo bude spíš bránit a hrát na protiútoky?

„Viděli jsme obě varianty. Viděli jsme aktivitu i zápas, v kterém měli šest hráčů v nižším a kompaktním bloku. V utkání s námi bych očekával spíš aktivnější hru, Albánci mají hráče velmi dobře vybavené do ofenzivy. Na to bychom si měli dát pozor.“

Jedna statistická zajímavost: česká jednadvacítka naposledy dokázala vyhrát druhý zápas evropské kvalifikace v srpnu 2009. Pak následovaly tři remízy 1:1 a jeden debakl. Co vy na to?

„Přišel čas to změnit, přestože hráči z aktuálního týmu s tím nemají nic společného. Je to i o štěstí. Může se vám stát, že ve druhém zápase kvalifikace budete hrát s Anglií a pravděpodobnost úspěchu bude jiná než proti papírově slabšímu soupeři. Los je pro nás v tomto ohledu snazší, ale nečeká nás nic lehkého.“

I kvůli rezervám v produktivitě? Proti Slovinsku jste stihli osm přímých střel na branku, ovšem gólem skončila jediná.

„Snažili jsme se na tom zapracovat, byť času mezi zápasy moc není. Chceme do hráčů dostat větší uvolněnost a vylepšit jejich součinnost v ofenzivě, aby řešení ve finální fázi byla přesnější. Souvisí to i s předvídavostí hráčů a jejich větším počtem v zakončení. Pak můžeme být efektivnější.“