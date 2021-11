Hrdina Čvančara: Za gól jsem rád, ale mohly být další. Dožadoval se penalty

Ale po průběhu utkání bod asi berete, ne?

„Jsem rád, že jsme takhle těžký zápas dokázali i v deseti zremizovat. Dá se říct, že konečný výsledek je pro nás skoro výhra.“

Nebylo od ní daleko. I v početní nevýhodě jste si dokázali vytvořit pár nebezpečných situací. Bude vás to hlodat?

„Také mě neproměněné šance mrzí, ale na druhou stranu si nemyslím, že by to byly stoprocentní tutovky. Hlavičku mi brankář fantasticky vytáhl a v druhé příležitosti mi míč skočil a chybělo mi pár centimetrů, abych jej zasáhl dřív. Kdybych ho trefil ještě předtím, byl by to jasný gól.“

V druhém poločase to při jedné šanci vypadalo jako nedovolený zákrok slovinského hráče, ale sudí penaltu neodpískal a televize neposkytla ani opakovaný záběr. Jak jste to viděl ze své pozice?

„Za mě to byla stoprocentní penalta. Dostal jsem se před soupeře a ve vápně mě rukou stáhl k zemi. Sám se na to chci ještě jednou podívat. Na hřišti jsem měl pocit, že to musí být penalta, ale třeba změním názor, až to uvidím na videu.“

Sudí od začátku volil zvláštní metr. Zatímco Slovincům některé zákroky procházely, Adamu Karabcovi to spočítal okamžitě a po dvou zbytečných faulech jej vyloučil. Nechali jste se vyprovokovat?

„Rozhodčí nastavil nějaký metr a nechci hodnotit, zda podal dobrý či špatný výkon. Důležité bylo, že jsme dokázali zareagovat a uhráli remízu. Červená karta byla nepříjemnost, ale jsem rád, že jsme se dokázali semknout a zabojovat.“

Jak moc to bylo na hrotu náročné proti urostlým slovinským stoperům?

„Řekl bych, že většina zákroků, které mohly být posouzeny jako nedovolené, byly většinou na mě. V soubojích, do kterých jsem chodil, to byl z 90 % faul na mě. Bylo to náročné i kondičně, protože jsme museli vykrývat prostory, kde by se normálně pohyboval Adam (Karabec).“

Anglie, soupeř ze skupiny, senzačně prohrála s Gruzií 2:3. Ukázalo se, že Ostrované nejsou bohové, kteří by se nedali porazit?

„Budu se jen opakovat. Branky jsme Angličanům nabídli sami po našich chybách. Jsem i nadále přesvědčený o tom, že to není tým, který by se nedal na jaře porazit. Věřím, že s nimi můžeme získat tři body.“

Na podzim jste se ocitl ve výborné formě. Kde se to ve vás vzalo?

„Vždycky jsem uměl dávat góly a čísla jsem měl, ale je velký rozdíl to potvrzovat i v dospělém fotbale. Zlom u mě přišel na Vyšehradě, kde jsem góly dával. Pak mi sice nevyšlo angažmá v Opavě, ale nyní znovu navazuji na formu z Vyšehradu. Nepolevil jsem, tvrdě pracuji a nyní se mi to vrací.“