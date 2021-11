Inventura „lvíčat“: náladový režisér, top brankáři, (ne)hledá se kanonýr

Silvestr je ještě daleko, ale pro jednadvacítku už rok 2021 skončil. Bez jediného testovacího zápasu dravě vlétla do kvalifikace o EURO, kde ji porazila jen anglická mašina. Právě Albion bude na jaře hlavním (a zdá se, že jediným) soupeřem v dostizích o první místo ve skupině znamenající přímý postup. Reálný by měl být i druhý flek, který by ovšem mohl znamenat ošidnou baráž. Co všechno podzim týmu trenéra Jana Suchopárka ukázal?

Už jen letmý pohled do tabulky napoví, že výchozí situace české party před osudovým jarem je slibná. Třináct bodů po šesti zápasech se dá brát jako kvalitní základ, byť srovnání s druhou Anglií (10) trochu kulhá, protože Ostrované mají dva duely k dobru. Čeští mládenci si výrazně pomohli sérií prvních čtyř výher s nulou a po zasloužené porážce v Anglii (tři inkasované góly během úvodní půlhodiny) navzdory dlouhému oslabení málem otočili úterní bitvu ve Slovinsku, remízy 1:1 je škoda. Pro srovnání: poslední dvě české jednadvacítky, které si zahrály na EURO 2017 a 2021, měly po šesti dílech kvalifikace jen o bod víc než současný tým. Pokud Suchopárkovi hoši zvládnou březnovou partii v Albánii, můžou si to v červnu doma s Anglií rozdat o přímý postup.

Zápas s nulou vpředu? To Češi neznají, ve všech šesti kvalifikačních bitvách se trefili minimálně jednou. Právě v tomhle bodě by se dal najít možná nejkřiklavější rozdíl proti předchozí jednadvacítce, která se na každý gól nadřela. Nynější garnitura je na tom lépe: nejvíc vyčnívají domácí nášupy Albánii (4:0) a Kosovu (3:0), jeden zásah přišel i v jinak utrápeném zápase v Anglii. Výrazný superkanonýr týmu chybí, což je bolest nejen jednadvacítky, naštěstí se brankovou produkci úspěšně dařilo rozdělit mezi víc hráčů. V první polovině kvalifikace hodně pomáhaly údery Daniela Fily a svoje gólové poprvé už mají za sebou i další útočníci Václav Sejk s Tomášem Čvančarou, jehož trefa pomohla zachránit úterní duel ve Slovinsku. Snad sucho nepřijde ani na jaře.

Náladový režisér Karabec

Když má den, je ho plné hřiště. Baví se. Diváci si užívají fotbal v jeho podání. Tak vypadá verze Adama Karabce, jehož by si přál každý trenér v Česku. 18letý sparťan je s jedním gólem a čtyřmi asistencemi nejproduktivnějším hráčem „lvíčat“. Šikovný záložník umí obejít soupeře, zvládne se vymotat ze složitých situací. Levačkou načechrá balon takovým způsobem, že už je jen na spoluhráčích, zda jej uklidí do branky. To jsou vlastnosti, které ho zdobí. Jenže plavovlasý mladík má i stinnou stránku – jakmile se utkání přepne do bojového módu, nemá míč u nohy a chce se spíš dřina než kouzla, vypíná. Přechází do režimu spánku. Ve Slovinsku se navíc dvěma zbytečnými zákroky v rozmezí pěti minut nechal vyloučit. „Už dřív jsme s ním řešili technicko-taktické věci a myslím, že to pochopil. Odezva v tréninku i na hřišti se zlepšila. Ovšem jestli on i ostatní hráči chtějí hrát nejlepší fotbal na světě, musejí vypínání ze hry omezit,“ varuje kouč Suchopárek.

„Kdo je chytrý směrem dopředu, měl by být chytrý i směrem dozadu. Je to o zkušenostech, určitě se to naučí.“

trenér Suchopárek na adresu mladého záložníka