Lvíčatům Balkán sedí! Ale nervy mám od začátku do konce, říká Suchopárek

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu v kvalifikačním duelu proti Albánii • Česká fotbalová reprezentace

Výhra 1:0, navíc díky vlastní brance. Jsou to vydřené tři body?

„Myslím si, že je výsledek vzhledem k většímu počtu našich šancí spravedlivý. Albánci hráli dobře s míčem i bez míče. V některých pasážích byli pohyblivější. My jsme se snažili bránit z bloku, což nám vycházelo. I tak jsme ale několikárt zachránili domácí brejky až na poslední chvíli. Pomohl nám i brankář Kovář. Ideální to nebylo a ukázalo se, že musíme stále ještě dost pracovat.“

Neměl jste nervy, když se Albánci ve druhém poločase zvedali, tlačili se do zakončení a české mužstvo spálilo několik obřích šancí?

„Nervy máme od první minuty do poslední a ještě nám to po zápase trochu trvá. Nervozita byla. Soupeř hrál dobře a měl několik nebezpečných akcí. Naši hráči se ale většinou dobře zachovali a na poslední chvíli odvrátili nebezpečí. Je škoda, že jsme nedali druhou branku, přitom jsme na ni měli několik dobrých příležitostí. Místo toho na nás přišel drtivý tlak Albánie. Druhý gól mohl zápas rozhodnout.“

Ukázali například Matěj Kovář či Jan Žambůrek, že i přes nízkou minutáž dokáží zahrát dobré zápasy?

„Jsem rád, že se mohu spolehnout jak na kluky, tak svůj realizační tým. I díky tomu jsme první v tabulce. I když se nám občas nedaří podle představ, pomůže nám týmový duch a soudržnost. Uvědomujeme si naše nedostatky a musíme na nich zapracovat, abychom se mohli měřit s kvalitnějšími soupeři. Ovšem času už moc není.“

V sestavě jste kvůli omluvenkám musel provést pár změn. Jak jste byl spokojený s Matějem Valentou či Robinem Hranáčem?

„Pro někoho to mohou být neznámí hráči, kteří nejsou tolik vidět. I dostřídání se nám povedlo. Kluci Filip Souček a Daniel Fila měli obrovské šance. Tentokrát je neproměnili, ale jednoznačně patří do našeho týmu. Jsem rád i za hráče, kteří nenastoupili. Stabilně ukazují, že jsou schopni jiné kluky bez problému nahradit.“

Z posledních pěti zápasů ani jeden „lvíčata“ na Balkáně neprohrála. Sedí vám tamní výběry?

„Výsledkově se nám zde daří, ale herně jsme v každém utkání lepší nebyli. Jsou věci, které vývoj zápasů ovlivnily méně i více. Hrát na Balkáně není snadné, ale asi je to destinace, která nám sedí. Jsme za to rádi, ale víme, že musíme přidat, abychom herní kvalitu předvedli v daleko větší míře než třeba nyní proti Albánii.“

Adam Karabec měl pro utkání v Albánii stopku po hloupé červené kartě ve Slovinsku. Dostane proti Andoře milost a vrátí se do sestavy? Nebo dostane přednost vítězná sestava?

„Nechtěl bych to prozrazovat. Čeká nás cesta, trénink v Barceloně, mohou se objevit šrámy, které to třeba ovlivní. Sestava bude taková, abychom vyhráli. To je základ. Jestli nastoupí někdo jiný, nebo stejní hráči, je jedno. Chceme aby hráči měli kvalitu a sebevědomí a byli odhodlaní odpracovat utkání na úrovni, které je adekvátní reprezentaci. Pak můžeme uhrát dobré výsledky.“

