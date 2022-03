Úspěch českých mladíků: lví smečka na lovu! Železný chlapec i varování

„PAVOUK Z OSTROVŮ“ MATĚJ KOVÁŘ

21 let, brankář

Pokud by si skvělými výkony neříkal o šanci Vítězslav Jaroš, zřejmě by si stoupl i poosmé do kisny Matěj Kovář a Andořanům čelil on. Pravděpodobně by rovněž došel k šestému čistému kontu a vévodil by všem evropským brankářům. I když na Ostrovech moc nechytá, umí na české vrstevníky přenést klid. Nepanikaří. A když je potřeba, vytáhne super zákrok. Navíc umí hrát oběma nohama. Říká se o něm, že má potenciál dorůst až do seniorské reprezentace. K tomu však nutně potřebuje prorazit na klubové scéně.