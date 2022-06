Kapitán Lvíčat před šlágrem s Anglií: Už žádnou nervozitu. Chceme vyhrát

Reprezentanti do 21 let se podepsali fanouškům • Josef Vyšata/FAČR

Sjíždíte tabulku? Počítáte?

„Kdepak, nekalkulujeme.“

Ani trochu?

„Hrajeme doma a chceme vyhrát. A potom se podle toho zařídíme.“

S Anglií už jste v kvalifikaci hráli v listopadu a po nezvládnutém prvním poločase jste padli 1:3. Jaké je hlavní poučení z toho zápasu?

„Rozebírali jsme si to už tenkrát. Nevyšel nám začátek, byli jsme bojácní a nervózní. Právě z toho se musíme poučit.“

Jak se dá natrénovat vyšší sebevědomí? To musí být celkem fuška, ne?

„Je to samozřejmě složité, ale připravujeme se na to od začátku srazu. Mohlo by nám pomoct, že už jsme spolu delší dobu, známe se líp a naše výsledky jsou zasloužené. Všichni víme, že tentokrát musíme proti Anglii zahrát úplně jinak.“

Co ještě před půl rokem v Burnley kromě vaší nervozity rozhodlo?

„Kvalita soupeře. Anglie má nejlepší hráče v Evropě, kteří jsou prověření Premier League. Osobností je tam víc: Gordon, který nám dal dva góly, nejlepší střelec skupiny Balogun, Smith-Rowe z Arsenalu… Ale ve druhém poločase jsme si dokázali, že se s nimi dá hrát.“

Může vám pomoct domácí prostředí? V Olešníku s vámi potrénoval i David Lafata, nejlepší střelec samostatné české ligy.

„V Olešníku jsme absolvovali dva nebo tři tréninky a bylo fajn, že se k nám pan Lafata na chvíli připojil. Mají tam výborné hřiště, stejně jako v Budějovicích na Složišti. Skvělé podmínky a dokonalý servis.“

Speciální vztah máte i k aréně Dynama, viďte? V podzimních třech kvalifikačních duelech jste tam uhráli maximální možný počet devíti bodů.

„To ano, ale nechceme na to spoléhat. Každopádně se moc těšíme na fanoušky: má jich přijít hodně, a když se k tomu přidají natěšené děti… S klukama jsme taky sháněli víc lístků pro naše známé, Anglie prostě táhne.“