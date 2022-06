Emotivní triumf Ukrajiny! Hráli jsme za ty, kteří doma trpí, líčil trenér

Ne, tohle opravdu nebyl běžný zápas. Podtext psal mnohem hlubší příběh. Fotbalisté Ukrajiny poprvé od napadení Ruskem odehráli soutěžní utkání. Na hřiště nastupovali hrdě s vlajkami své země a při hymně jen stěží drželi emoce na uzdě. Ty pak transformovali v parádní výkon, díky kterému porazili v semifinále play off o mistrovství světa Skotsko 3:1. „Ze všech sil jsme hráli za ty, jež nás sledují doma, bojují v zákopech a pro zraněné v nemocnicích," prohlásil kouč Oleksandr Petrakov, jehož národ od postupu na šampionát do Kataru dělí pouze nedělní duel s Walesem.

Už před zápasem se Glasgow zbarvilo do barev ukrajinské vlajky, tedy žlutomodré. Do hlavního města Skotska dorazilo několik tisícovek fanoušků, jejichž zemi napadlo Rusko. Chtěli se pokusit alespoň na malý moment vytěsnit to, co se odehrává v jejich domovině a podpořit fotbalovou reprezentaci na cestě za vytouženým cílem – postup na mistrovství světa do Kataru.

První krok Ukrajina zvládla. Udolala Skotsko 3:1 v emotivním utkání, které pro ni znamenalo tolik. Porážku o něco snadněji kousali i skotští fanoušci, soupeři to prostě nešlo nepřát. Za to, čím si prošel, prochází... „Každý ví, co se na Ukrajině děje. Pro nás je každý zápas jako finále. Jako tým máme sen, a to zahrát si na mistrovství světa,“ vykládal pro Sky Sports Olexandr Zinčenko.

Na cestě do Kataru stojí poslední překážka v podobě nedělního souboje s Walesem. „Čeká nás už jen jeden duel a potřebujeme vyhrát. Musíme ho zvládnout, jinak tohle nic neznamená,“ věděl po triumfu záložník Manchesteru City. „Uděláme všechno, co od nás lidé očekávají," doplnil Petrakov.

Ale zpátky do Hampden Parku, kde se Ukrajina představila v prvním soutěžním zápase od začátku války. Mezitím sehrála tři přípravné duely proti týmům Mönchengladbachu, Empoli a Rijeky. Už samotný nástup dojímal fanoušky. Ukrajinští fotbalisté se všichni do jednoho zahalili státní vlajkou, při hymně před úvodním výkopem jen stěží zadržovali slzy. Ač byli ve Skotsku, myšlenkami se v té době nacházeli jinde…

Následoval ohromný aplaus stadionu, který pojme 51 866 lidí.

Bolavé emoce vybičovaly hráče Ukrajiny k velkému představení. Když Andrij Jarmolenko v 33. minutě otevřel skóre, poklekl a ruce namířil směrem k nebi. Modlil se za svou zemi, za své krajany a především, aby válka skončila. Na rozdíl dvou gólů zvyšoval čtyři minuty po změně stran Roman Jaremčuk, jenž trefu běžel slavit za diváky na tribuny.

„Necítím vůbec nic. Všechny emoce jsem nechal na hřišti. Nevyhráli jsme pro sebe, ale pro svoji vlast. Je to obrovská výhra pro Ukrajinu," poznamenal Petrakov. „Hráli jsme pro všechny, kteří doma bojují do poslední kapky krve a trpí každý den. Udělali jsme malé krůčky k velkému cíli.“

„Dali jsme tři góly, mohlo jich být ještě víc. Proti Walesu to bude obrovský zápas. Musíme předvést nejlepší výkon našich životů,“ líčil Zinčenko po náročném zápase. „Bylo to týmové vítězství. Ze všech sil jsme hráli za ty, kteří nás sledují doma, kteří bojují v zákopech, pro zraněné v nemocnicích. Chceme jim poděkovat," přidal se Petrakov.

Zároveň ocenil, jak Skotsko přijalo Ukrajinu. „V těžkých časech chci vyjádřit vděčnost. Byli jsme na úžasně pohostinném místě. Na ulicích k nám přicházeli lidé a přáli nám hodně štěstí. Bylo to fantastické! Děkujeme, na tohle nikdy nezapomeneme,“ uzavřel kouč.