Postupové počty pro jednadvacítku: baráž není jistá, ale... Musí čekat

Nastal čas počítání. Nad budějovickým Střeleckým ostrovem se v pátek večer zatáhlo a podobně to vypadá s nadějemi české jednadvacítky na přímý postup na EURO, situaci zkomplikovala porážka 1:2 s Anglií . Ta si může už v úterý definitivně pojistit vítězství v „české“ skupině. Tým trenéra Jana Suchopárka ještě má šanci být nejlepším z druhých míst, ale spíš míří do ošidné baráže.

Nebylo to tak zdrcující jako před půl rokem v Burnley, přesto mládenci z české jednadvacítky na konci pátečního večera smutně klopili hlavy k zemi. S anglickými rychlíky ošlehanými Premier League i podruhé v kvalifikaci na mistrovství Evropy prohráli, nestačilo ani povstání v závěru a gól Daniela Fily.

Hlavní výstup z předposledního dílu bitev o EURO zní: Češi ve skupině klesli na druhé místo a už nemají postupovou situaci ve svých rukách. Nasbírali sice stejně bodů jako Anglie, ovšem tu zvýhodňuje lepší bilance ze vzájemných zápasů.

Pokud parta kouče Lee Carsleyho v úterý doma porazí Albánii, už nebude co řešit. Českému týmu by k návratu na první příčku nepomohla ani očekávaná výhra v epilogu s poslední Andorrou (13. června v Brně). Mimochodem, kdyby to Angličanům nevyšlo v úterý, budou mít ještě dva pokusy: v Kosovu a se Slovinskem.

Tři ztráty v kvalifikaci Česko brzdí v dostizích o klíčovou pozici nejlepšího týmu z druhých míst, který spolu s vítězi devíti skupin postoupí přímo. Ostatní půjdou do baráže, jež se losuje 21. června a odehraje se nejspíš v září.

„Ještě s baráží smíření nejsme, vše budeme počítat až po závěrečném hvizdu posledního zápasu,“ pravil trenér Suchopárek. „Anglie hraje v rychlém sledu celkem čtyři utkání a sami dobře víme, že některé soupeře bylo těžké zvládnout, zejména na Balkáně. Navíc podle našich propočtů máme šanci na přímý postup i přes dvě prohry s Anglií a remízu ve Slovinsku.“

Pravda, českých šestnáct bodů (v šestičlenných skupinách se škrtají výsledky s posledním) není málo, ovšem nemusí stačit, což ukazuje i aktuální tabulka všech druhých.

Průběžné první místo Nizozemska naštěstí pro Suchopárkovy chlapce ještě není definitivní. Nizozemci se ve skupině E přetahují o první místo se Švýcarskem, které odehrálo o zápas víc.

Tabulka týmů z druhých míst 1. Nizozemsko 7 5 2 0 18:3 17 2. ČESKO 8 5 1 2 13:6 16 3. Slovensko 8 5 0 3 18:10 15 4. Itálie 6 4 2 0 8:3 14 5. Dánsko 6 4 1 1 8:3 13 6. Ukrajina 6 4 1 1 9:7 13 7. Polsko 7 3 3 1 17:7 12 8. Norsko 6 4 0 2 14:10 12 9. Řecko 6 3 2 1 6:5 11

Čechy nepotěšilo jeho sobotní vítězství 1:0 nad Bulharskem, má teď po odečtu 16 bodů jako oni a lepší skóre. Pokud Švýcaři neprohrají 0:1 nebo alespoň o dva góly góly ve středu v Moldavsku, kterému už o nic nepůjde, český tým se baráži tutově nevyhne.

Pozor, pozici Česka mezi druhými neohrožuje jen Švýcarsko. Dánové mají 13 bodů plus dva domácí zápasy k dobru, na šestnáct bodů se mohou dnes dostat Ukrajinci, překvapit chtějí i třeba Řekové a zamotaná je situace ve skupině A, kde můžou na druhém místě skončit tři týmy. A ještě jedno důležité datum: rozhodne se nejpozději 14. června.

Tabulka skupiny G

1. Anglie 7 6 1 0 17:5 19 2. ČR 9 6 1 2 16:6 19 3. Kosovo 8 3 2 3 7:7 11 4. Slovinsko 8 2 4 2 7:6 10 5. Albánie 8 3 0 5 8:13 9 6. Andorra 8 0 0 8 1:19 0

Další program

7. 6.: Anglie–Albánie (20.45, Chesterfield),

9. 6.: Slovinsko–Andorra (18.00, Kranj),

10. 6.: Kosovo–Anglie (20.00, Priština),

13. 6.: ČESKO–Andorra (18.00, Brno), Albánie–Kosovo (19.30, Elbasan), Anglie–Slovinsko (20.45, Huddersfield).

Postupový klíč: Přímo postoupí vítězové devíti skupin a nejlepší tým z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých míst bude hrát baráž. Pořádající Rumunsko a Gruzie mají účast jistou.