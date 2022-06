Smutný Kovář v české brance: Anglie je až o dva levely výš, vázla kombinace

Jak jste zápas viděl z branky?

„Připadalo mi, že prvních dvacet nebo třicet minut jsme byli bojácní a ustrašení. Po prvním inkasovaném gólu jsme se trochu zvedli, ale co k tomu dodat... Anglie je o jeden, možná o dva levely výš. Ve srovnání s ní jsme měli technické nedostatky, vázla nám trochu kombinace. Taky jsme udělali chyby – a pak je těžké hrát proti takovému týmu, jako je Anglie.“

Byl to jiný zápas než na podzim? V listopadu bylo v Anglii rozhodnuto už po první půli.

„Myslím, že jsme se trochu poučili. Bohužel jsme dostali nešťastný první gól: míč se odrazil k Roweovi, který trefil šibenici. O přestávce jsme si říkali, že do toho půjdeme agresivněji, jenže bohužel jsme hned ve 46. minutě dostali druhý gól. Pak už si to Angličané pohlídali, hráli de facto na padesát procent.“

Jste smíření s baráží?

„Nikdo z nás nekalkuloval, kromě trenéra. Uvidíme po čtrnáctém červnu, až celá kvalifikace skončí, co z toho bude. Když baráž, tak baráž, a když přímý postup, tak tím líp.“

Jaká vlastně bude motivace pro kvalifikační epilog s poslední Andorrou, s kterou hrajete 13. června v Brně? V tu chvíli už může být o vašem osudu rozhodnuto.

„Je to tak dané, ale na zápas se připravíme. Budeme chtít podat co nejlepší výkon a odnést si dobrý pocit, abychom věděli, že na baráž nebo na to, co nás bude čekat potom, máme. Doufám, že vyhrajeme.“

Budete u toho? Nedostanete už třeba volno?

„Uvidíme, co se stane, a jak se k tomu trenér postaví. Je to ve hvězdách.“