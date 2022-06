Talent Realu podpořil Ukrajince. Daroval dres i bývalému hráči Slavie

Ukrajinští reprezentanti (ve žlutém) do 21 let po výhře s Maltou • profimedia.cz

Teprve v devatenácti letech přes tlačenici v záloze v podobě Luky Modriče, Casemira nebo Toniho Kroose proklouzl do sestavy slavného Realu Madrid. Francouzský záložník Eduardo Camavinga si po loňském přestupu ze Stade Rennes vybudoval ve Španělsku pověst jednoho z největších světových talentů. Ve čtvrtek na sebe upozornil i mimo hřiště. Po remíze 3:3 národního týmu do jednadvaceti let s Ukrajinci zavítal do kabiny protihráčů a vyjádřil se k invazi ruských vojsk do jejich rodné země. Za své gesto sklízí jen uznání...