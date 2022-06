ME fotbalistek do 19 let: vstupenky za pár korun, kdy hrají Češky?

České fotbalistky se chystají na domácí mistrovství Evropy do devatenácti let • FAČR

V Česku už brzy vypukne mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let. Proběhne od 27. června do 9. července v Moraskoslezském kraji, hrát se bude na stadionech ve Frýdku-Místku, Karviné, Opavě a Ostravě. Startují i domácí české hráčky, do turnaje vstoupí 27. června ve Vítkovicích proti Francii. Jaký je program turnaje, kdy hrají Češky a kde lze pořídit vstupenky?