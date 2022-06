Co se Lvíčatům (ne)povedlo: ofenziva, facka v Burnley nebo Karabcův zkrat

Český obránce Martin Vitík lituje neproměněné šance proti Anglii • FOTO: ČTK / Václav Pancer

Sedm výher, jedna remíza a dvě porážky, skóre 23:6. Česká jednadvacítka v kvalifikaci na EURO skončila druhá ve skupině a musí do zářijové baráže. Tým trenéra Jana Suchopárka k dvěma zápasům navíc odsoudily nejen prohry s Anglií, která už má vstupenku na šampionát do Rumunska a Gruzie v kapse. iSport.cz se ohlíží za roční kvalifikací: co se povedlo a co ne?